Армянские террористы угрожают взорвать российские посольства

Член террористической организации "Сасна црер" в Армении Ваагн Авагян направил угрозы в адрес России, передает Day.Az со ссылкой на армянские Telegram-каналы.

В своем заявлении армянский террорист требует у России не передавать Азербайджану преступника, совершившего теракт в отношении азербайджанских военнослужащих: "Если Россия передаст Норайра Азербайджану, следующие гранаты полетят в сторону российских войск и российских посольств".