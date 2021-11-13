https://news.day.az/politics/1403237.html Армянские террористы угрожают взорвать российские посольства - ФОТОФАКТ
Армянские террористы угрожают взорвать российские посольства - ФОТОФАКТ
Член террористической организации "Сасна црер" в Армении Ваагн Авагян направил угрозы в адрес России, передает Day.Az со ссылкой на армянские Telegram-каналы.
В своем заявлении армянский террорист требует у России не передавать Азербайджану преступника, совершившего теракт в отношении азербайджанских военнослужащих: "Если Россия передаст Норайра Азербайджану, следующие гранаты полетят в сторону российских войск и российских посольств".
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