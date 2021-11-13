Спустя год после Второй Карабахской войны: махинации Ирана и реваншизм армянского лобби

Прошел год со дня завершения Второй Карабахской войны и на Южном Кавказе установилась новая реальность. Вопреки всему, правительство Азербайджана с большой скоростью развивает и восстанавливает деоккупированные территории. Уже построены дороги, соединяющие их с восточными территориями страны, открыт один аэропорт, еще два находятся на стадии строительства.

Как передает Day.Az, об этих и других успехах Азербайджана рассказывается в статье Роберта М. Катлера - старшего научного сотрудника Института европейских, российских и евразийских исследований Карлтонского университета, опубликованной в авторитетном издании New Europe - ведущей газете ЕС, издающейся с 1993 года, штаб-квартира которой расположена в Брюсселе.

В статье отмечено, что освобожденные территории Азербайджана становятся генератором для экономического роста страны. После Победы Азербайджана и восстановления его территориальной целостности на Южный Кавказ впервые почти за два поколения благодаря региональному сотрудничеству приходят мир и процветание.

Рассказывая о ситуации в регионе, Катлер "в двух словах" отмечает, что в то время как России нужна относительно стабильная Армения, у Ирана есть все основания стремиться превратить ее в несостоятельное государство, подобное Ливану, чтобы продвигать свои интересы на Южном Кавказе, что было бы катастрофой для армян.

"Иран пытается разыграть "карту Армении" против Турции, но в конечном итоге это также идет против России и не отвечает ее национальным интересам. Относительно стабильная и, по крайней мере, небогатая Армения под влиянием России более выгодна Москве, чем нестабильная Армения под усиленным влиянием КСИР.

Можно сказать, что таким образом началась борьба за душу Армении, и что результат этой борьбы будет иметь последствия для всего Южного Кавказа и за его пределами. Победа премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване на досрочных парламентских выборах в июне этого года была экстраординарной, поскольку он был главой правительства во время Второй карабахской войны, которое принесло Армении катастрофическое поражение.

У Армении есть возможность оставить позади неудачную политику "карабахского клана", который два десятилетия разорял страну. Ей нужны инвестиции, а для этого нужен официальный мирный договор. Армения еще может спастись от участи несостоявшегося государства, однако некоторые силы работают против этого", - отмечает эксперт в своей статье.

По его словам, эти силы не из Азербайджана, потому как процветающая, подлинно демократическая Армения может только способствовать международной безопасности на всем Южном Кавказе.

"Действительно, единственной страной, у которой могут быть финансовые средства для инвестирования в Армению в мирных целях, является Азербайджан. Вот почему мирный договор, который включает в себя взаимную делимитацию международных границ и признание территориальной целостности, необходим как можно скорее.

Агрессивные, дестабилизирующие влияния исходят из Ирана и армянской диаспоры, наиболее громкие и воинственные части которой работают с иранской республикой, чтобы спровоцировать новую катастрофическую войну. Реваншисты в Ереване вербуют и находят новых внешних союзников даже без участия армянской диаспоры, от которой они давно зависят в плане международной огласки и финансовой поддержки. В частности, Иран перешел от скрытой поддержки Армении к открытой", - объясняет Катлер.

Другими, простыми словами, Иран изо всех сил пытается открыто напомнить о своем присутствии на Южном Кавказе, поясняется в статье. Эксперт также отмечает, как руководители иранских военных компаний увеличили количество визитов в Армению, внезапно активизировались дипломатические связи. В январе в Ереване был открыт Иранский экспортно-инвестиционный центр. Кроме того, на церемонии открытия присутствовали представители таких иранских производителей лазеров, систем связи и дронов, как Rayan Roshd, Eskay Rayter, Radin, и Azer Partu Spadana.

"Логично, что Иран, который постоянно то более, то менее враждебно относится к Азербайджану, находит общее дело с максималистской армянской диаспорой, которая, судя по всему, желает подготовить третью карабахскую войну. Более того армянская диаспора очень активно занимается лоббированием иранских интересов, и не только в Ереване.

Армянская диаспора является одним из самых сильных элементов вояк в Армении на протяжении последних трех десятилетий, и, живя за границей, ей не приходится страдать от последствий провозглашаемой ею разрушительной политики. Бывший главный советник экс-президента Левона Тер-Петросяна в 1990-х годах Джираир Либаридян предупреждал о том, что мифомания и территориальные претензии армянской диаспоры о т.н. "Великой Армении" могут привести к гибели Армении в ее нынешнем виде.

Сегодня экономика Армении находится в рухнувшем состоянии, население мигрирует из страны. Армянская диаспора могла бы оказать большую помощь прямыми иностранными инвестициями для реального экономического и социального процветания, но не делает этого. У нее свой узкий интерес, который не включает заботу о жизни армян Армении, и таким образом они помогают Ирану. Вопреки интересам России, Турции и даже Европейского союза, который стремится только к стабильному и процветающему соседству на Южном Кавказе", - пишет старший научный сотрудник.