Объединить тюркский мир с Европой: Зангезурский коридор как историческая миссия Азербайджана

В Стамбуле 12 ноября состоялся VIII саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В работе форума, прошедшего под председательством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, приняли участие Президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В числе участников саммита, также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

В ходе саммита был принят ряд важных решений. В частности, ССТГ был переименован в Организацию тюркских государств (ОТГ), Туркменистан получил статус наблюдателя в ОТГ, участники саммита также рассмотрели документ "Взгляд на тюркский мир - 2040", учредили Международную премию имени Алишера Навои "За вклад в единство тюркского мира" и так далее.

Одним из знаковых моментов форума стало вручение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высшего ордена тюркского мира. Азербайджанский лидер, можно сказать, стал истинным героем стамбульского саммита. Азербайджан на встрече передавал председательство Турции, и в связи с этим много и подробно говорилось о работе, проделанной нашей страной и заслугах ее главы перед тюркским миром. А что еще важнее, Президент Азербайджана участвовал в саммите не просто как глава тюркского государства и председатель структуры, а как триумфатор, лидер страны, победившей в войне и показавшей пример мужества и торжества справедливости всему миру.

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Высший орден тюркского мира был вручен Президенту Азербайджана как лидеру-триумфатору, а в его лице награжден за храбрость и самоотверженность в борьбе за родную землю весь азербайджанский народ.

Выступая на саммите, Президент Ильхам Алиев оценил вручение ему награды на данном саммите как символичное символичным. Передавая председательство турецкому коллеге, он высоко оценил лидерство Турции в тюркском мире, ее достижения и успехи, а также незаменимую моральную и политическую поддержку турецкого лидера и турецкого народа Азербайджану в 44-дневной войне.

"Для меня большая честь говорить сегодня от имени азербайджанского народа и передать моему дорогому Брату его безграничную любовь. Тайип бея в Азербайджане до войны любили все, а за эту оказанную нам во время войны большую поддержку Тайип бей живет и вечно будет жить в сердце азербайджанского народа", - заявил азербайджанский лидер.

Президент Ильхам Алиев остановился на усилиях по объединению тюркского мира, предпринятых Азербайджаном за время председательства в ОТГ. Глава Азербайджана считает, что в дальнейшем значение Организации тюркских государств и впредь будет возрастать, и не только для наших стран, народов, но и для всего мира. Сотрудничество тюркских стран искреннее, братство с каждым днем укрепляется, а учитывая природные богатства и вес тюркского пространства, то можно не сомневаться, что ОТГ выполнит все стоящие перед ней задачи.

Отметим, что подключение Туркменистана к Организации в качестве наблюдателя является большим достижением. Дело в том, что Ашгабад, придерживающийся нейтралитета, долгое время старался оставаться в стороне от тюркской интеграции, требуя для себя специального статуса при ОТГ. Для подключения этой страны, без которой пространство Организации не может считаться единым, была проведена большая дипломатическая работа с участием Баку. И принятое в Стамбуле постановление о статусе наблюдателя для Туркменистана - серьезный шаг вперед. На что обратил внимание в своем выступлении Президент Азербайджана.

Однако главным событием для тюркского мира за последние два года - и с этим никто не поспорит - стала победоносная 44-дневная война и освобождение Азербайджаном своих территорий. Победу нашей страны можно записать в копилку достижений всего тюркского мира. И весь тюркский мир сегодня подключается к работе по возрождению освобожденных земель.

"На освобожденных землях все разрушено. Мой дорогой брат, уважаемый Президент дважды посещал освобожденные земли. Совершив поездку в июне в Шушу, а недавно - в октябре - в Физули и Зангилан, он воочию все увидел. И вновь сегодня братская Турция оказывает нам самую большую поддержку в восстановлении Восточно-Зангезурского и Карабахского регионов. В настоящее время многие турецкие компании работают в очень важных для нас инфраструктурных проектах - мосты, тоннели, дороги, железные дороги, электростанции, аэропорты, активно участвуют во всех этих делах. В строительстве Физулинского аэропорта, который мы недавно открыли вместе с уважаемым Президентом, наряду с азербайджанскими компаниями, принимали участие 12 турецких компаний. Считаю, что именно поэтому нам удалось построить его в рекордно короткие сроки - всего за 8 месяцев. Сегодня турецкие компании также участвуют в строительстве Зангиланского аэропорта, примут участие и в других наших проектах.

Также хочу выразить глубокую признательность Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. По его личной инициативе в Физулинском районе за счет средств бюджета Узбекистана будет построена большая школа. Нам представили проект школы, это - очередной шаг солидарности, дружбы и братства, и азербайджанский народ высоко ценит это", - сказал в своем выступлении Президент Ильхам Алиев.

Впереди еще много работы. В частности, по реализации проекта Зангезурского коридора, который, как отметил азербайджанский лидер, сможет соединить и тюркский мир, и Европу, и наших соседей.

Объединять - это историческая миссия Азербайджана, которую успешно реализует Президент Ильхам Алиев.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

"Тюркский совет это структура, которая объединяет страны, опирающиеся на единство исторических, культурных ценностей и общность языка. И Азербайджан, будучи председателем организации с 2019 года, внес огромный вклад в усиление кооперации в рамках ТС и усиления его роли в сфере международных отношений.

Не будем забывать, что председательство Азербайджана пришлось на очень важный с исторической и политической точек зрения период - 44-дневную войну, в которой наша страна одержал победу. Победа нам досталась ценой жизней наших шехидов. Огромную роль в достижении справедливости сыграл Президент Ильхам Алиев. Это особо отметил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнувший в выступлении, что под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджан одержал великую Победу, освободил свои земли от оккупации, самостоятельно выполнил резолюции Совета Безопасности ООН.

Следует подчеркнуть, что в дни войны Тюркский совет оказал огромную моральную и политическую поддержку Азербайджану. Для нас это имеет огромное значение. Цель заключалась в том, чтобы мир узнал реальную ситуацию, правду о том, что происходило. Ведь были осуждены бомбардировки Арменией мирных городов Азербайджана. Все это подтверждает нашу правоту, доказывает, что оккупанты тридцать лет занимались укреплением своих позиций на глазах у ведущих государств, которые полностью отстранились и пространно рассуждали о каких-то политических решениях.

У Тюркского совета большое будущее. Эта организация будет развиваться и укрепляться в дальнейшем. Население стран-членов составляет почти 160 миллионов человек. Иногда приходится читать в СМИ мнения о якобы опасности фактора усиления тюркского мира. Но эти опасения абсолютно беспочвенны и предвзяты. Тюркский совет - это структура, которая фактически занимается морально-политической поддержкой тюркоязычных стран на международной арене и принимает решения, которые основываются на нормах и принципах международного права. Поэтому вряд ли кто-то должен опасаться того, что тюркский совет начнет какие-то военные действия и будет представлять собой угрозу для мирового сообщества.

С другой стороны, конечно же, Тюркский совет это серьезная и очень влиятельная сила, от которой зависит решение очень многих вопросов, в том числе конфликтных ситуаций, с которыми может столкнуться мировое сообщество".

Лейла Таривердиева