Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению этой земли будут выполнены

Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут выполнены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции в городе Шуша.

"Шуша будет одной из туристических жемчужин Азербайджана. Мы рады, что город Шуша вернулся на родину - Азербайджан", - сказал он.

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