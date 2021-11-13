https://news.day.az/politics/1403309.html Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению этой земли будут выполнены - Сергей Марков в Шуше
Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению этой земли будут выполнены - Сергей Марков в Шуше
Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут выполнены.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции в городе Шуша.
"Шуша будет одной из туристических жемчужин Азербайджана. Мы рады, что город Шуша вернулся на родину - Азербайджан", - сказал он.
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