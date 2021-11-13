Теракты, подобные совершенному в Дашалты, не должны оставаться безнаказанными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции в городе Шуша.

Отметим, что 13 ноября армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. Армянский террорист, совершивший атаку, был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана.

Как отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, 13 ноября 2021 года в 07:12 движущиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER гражданин Армении Норайр Мирзоян, 1975 года рождения, и другие лица, которые приобрели ранее гранату РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства, вышли из машины вблизи села Дашалты и бросили гранату в сторону военнослужащих одной из воинских частей ВС Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, поставив под угрозу их жизни.

В результате атаки, совершенной с целью умышленного убийства на почве национальной вражды, военнослужащий действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.