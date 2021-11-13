В молдавской прессе опубликованы статьи о вручении Президенту Ильхаму Алиеву Высшего ордена тюркского мира

Молдавские новостные порталы опубликовали материалы о вручении Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высшего ордена тюркского мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материалах, опубликованных на молдавских порталах noi.md, dosarmedia.md и др. отмечено, что Высший орден был вручен Президенту Ильхаму Алиеву 12 ноября Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошедшем в Стамбуле VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В публикациях отмечено, что за историческую победу, которая, обеспечив освобождение территорий Азербайджана от оккупации и восстановление его территориальной целостности под руководством Президента Ильхама Алиева, внесла важный вклад в тюркское единство и открыла путь к достижению устойчивого мира и стабильности в регионе, Совет глав государств по предложению Президента Туреции Реджепа Тайипа Эрдогана с большой честью принял решение о награждении Ильхама Алиева "Высшим орденом тюркского мира.

В статье также размещено выступление Реджепа Тайипа Эрдогана на церемонии вручения Высшего ордена. Со ссылкой на выступление Президента Турции отмечено, что восстановление территориальной целостности Азербайджана расширило единство тюркского мира. "Харыбюльбюль" - символ свободы Карабаха - стал вестником Победы для тюркского мира.