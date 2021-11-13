https://news.day.az/politics/1403319.html Армянский террорист должен быть передан в руки азербайджанского правосудия – Игорь Коротченко
Армянский террорист должен быть передан в руки азербайджанского правосудия – Игорь Коротченко
Армянский террорист, который совершил теракт в селе Дашалты, должен быть передан в руки азербайджанского правосудия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции в городе Шуша.
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