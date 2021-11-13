https://news.day.az/politics/1403332.html Армяне устроили очередную провокацию в Кяльбаджаре - ИДЕТ ОБСТРЕЛ
Армяне устроили очередную провокацию в Кяльбаджаре - ИДЕТ ОБСТРЕЛ
Начиная с полудня 13 ноября вооруженные силы Армении со своих позиций в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении поселка Зейлик Кяльбаджарского района из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны, в настоящий момент стрельба в этом направлении продолжается.
Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
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