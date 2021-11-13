Российские миротворцы должны были ликвидировать армянского террориста в Дашалты

Прихвостень армянского подполья в Москве, пропагандист Евгений Сатановский, обеспокоенный антироссийскими настроениями в Армении, комментируя армянский теракт, совершенный гражданином Армении Норайром Мирзояном, недалеко от города Шуша, заявил, что российские миротворцы должны были его ликвидировать.

"Инцидент с задержанием армянина, бросившего гранату в азербайджанских военных в Карабахе, сопровождающийся угрозами армянских радикалов, начать атаки на российских миротворцев, если его выдадут Азербайджану, более, чем показателен. Как и недавняя демонстрация местных ультранационалистов перед российским посольством в Ереване в годовщину завершения Второй Карабахской войны с обвинениями в том, что Армения потеряла контроль Карабахом. При этом уверенность властей Азербайджана в том, что если человека, о котором идёт речь, выдадут Еревану, он останется на свободе или скоро на неё выйдет, более, чем обоснована. И тут расклад ясен. Исторический опыт его подсказывает", - написал он в своем телеграм-канале, передает Day.Az.

По его словам, человек, нарушивший перемирие, гарантом которого стала Россия, должен быть ликвидирован на месте.

"Ставится к стенке или вешается на ближайшем дереве. Всё, вопрос закрыт. Любая группировка, какой угодно направленности, которая после этого или вследствие этого атакует российских миротворцев, должна быть уничтожена физически. А её руководители и лидеры, которые выступили с такого рода обещаниями, должны быть ликвидированы немедленно после этого, вне зависимости от того, реализованы их угрозы или нет", - отметил Сатановский, подчеркнув, что такой исход должен быть неотвратимой реальностью, которая известна всем в мире и всем в регионе.

По мнению отрезвевшего от слепой армянофилии пропагандиста, никакие другие методы здесь не работают и работать не будут. Кроме того он подчеркнул, что никто не станет благодарить Россию за спасение остатков армянского населения Карабаха.

"Чем больше для кого-то сделал и кому-то что-то дал, тем больше тебя обвиняют в том, что сделал мало и дал недостаточно. Вот и имеем то, что имеем", - подытожил Сатановский, анализируя русофобию и неблагодарность армян.

Отметим, что 13 ноября армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. Армянский террорист, совершивший атаку, был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана.

Как отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, 13 ноября 2021 года в 07:12 движущиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER гражданин Армении Норайр Мирзоян, 1975 года рождения, и другие лица, которые приобрели ранее гранату РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства, вышли из машины вблизи села Дашалты и бросили гранату в сторону военнослужащих одной из воинских частей ВС Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, поставив под угрозу их жизни.

В результате атаки, совершенной с целью умышленного убийства на почве национальной вражды, военнослужащий действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.