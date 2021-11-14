Опасные игры с огнём. Армения идёт на новую эскалацию затухшего конфликта?

События прошедшего дня ещё раз доказывают, что армянская сторона не смирилась с поражением и намерена своими провокациями снова разжечь огонь войны.

Все последние заявления армянских официальных лиц и других политиков насыщены стремлением к реваншу и непримиримостью. Причём некоторые силы в Ереване открыто перешли к шантажу в адрес России и размещённых в Карабахском регионе Азербайджана миротворцев, пытаясь добиться того, чтобы они перестали быть нейтральными и перешли на сторону Армении.

Параллельно эта риторика сопровождается армянскими провокациями вдоль линии размещения миротворцев, а также на азербайджано-армянской границе.

Армянская сторона неоднократно устраивала провокации в районах непосредственного размещения миротворцев и азербайджанских вооруженных сил в Карабахском регионе, надеясь повторить старый, испытанный ещё в начале 1990-х годов метод, когда армянские боевики устраивали нападения на азербайджанских милиционеров и мирных граждан, обстреливали азербайджанские населённые пункты, а затем уходили в тыл военнослужащих внутренних войск МВД СССР, подставляя их под ответные действия.

В те же смутные времена, как только союзные правоохранительные органы задерживали армянских террористов, боевиков и провокаторов, по призыву радикальных армянских организаций собирались толпы разъярённых одурманенных националистической пропагандой людей (в основном женщин и стариков), которые блокировали места их содержания и дороги, с требованием немедленно отпустить задержанных, в противном случае угрожая сделать это силой.

По этому же сценарию развивался произошедший 13 ноября 2021 года инцидент на дороге из Шуши в Ханкенди.

Некий гражданин армянской национальности Норайр Мирзоян совершил террористический акт - бросил гранату в азербайджанское КПП на въезде в Шушу, ранив трёх азербайджанских военнослужащих. После он был задержан российскими миротворцами и .... был передан сепаратистам, которые наверняка его вскоре отпустят как "национального героя".

Сразу же армянские средства массовой информации развернули широкую агитационно-пропагандистскую кампанию, восхваляя поступок этого террориста, который мол решил отомстить за смерть брата, погибшего 8 ноября 2021 года в ходе провокации, устроенной сепаратистами на линии соприкосновения, во время проведения праздничных мероприятий в городе Шуша по случаю Дня Победы, с участием Президента Ильхама Алиева и высокопоставленных зарубежных гостей.

Армянская пресса поспешила обьяснить этот террористический акт некими "провокационными действиями" азербайджанских военнослужащих.

На распространённых видеокадрах видно, что Мирзоян подъехав к азербайджанскому КПП, вышел из автомобиля и бросил взрывное устройство. После броска гранаты он сразу же сдался российским военнослужащим, что очень типично для армянских террористов.

Позже выяснилось, что неудачливый "мститель" является активным участником незаконных вооруженных формирований, принимал участие в боевых действиях во время войны.

После этого теракта армянские вооруженные силы начали обстрел с территории Армении позиций азербайджанской армии в Кяльбеджарском районе, используя гранатометы, пулеметы и снайперские винтовки.

Уже не вызывает никакого сомнения, что эти две провокации, а также провокация 8 ноября 2021 года около города Шуша и события вокруг Гара Геля (Чёрного озёра) - звенья одной цепи, целью которых является срыв исполнения пунктов трёхстороннего Заявления, интернационализация конфликтной ситуации с вовлечением третьих стран и уклонение от открытия региональных транспортных коридоров.

Потерпев поражение в открытом бою с доблестной азербайджанской армией, армянская сторона вернулась к своей старой испытанной террористической тактике ударов из-за угла.

"Ястребам" из военно-политического руководства Армении кажется, что такие провокации могут изменить мнение мирового сообщества и повернуть его на армянскую сторону.

Армянский терроризм имеет вековую историю, когда армянские террористы, прикрываясь громкими "патриотическими" и "революционными" лозунгами о защите интересов армянского народа, стали убивать чиновников Российской Империи, Турецких государственных деятелей и дипломатов, подкладывать бомбы в московское метро, сбивать гражданские вертолеты с азербайджанскими государственными деятелями и посредниками из стран СНГ, взрывать мирных азербайджанских граждан в поездах, автобусах и бакинском метро.

К сожалению, мировое сообщество, которое сейчас борется с различными радикальными террористическими организациями, совершенно забыло об армянских террористических организациях типа АСАЛА.

Власти некоторых стран отпускают на свободу "раскаившихся" армянских террористов, осуждённых за террор против турецких дипломатов за "хорошее" поведение.

Просто "потрясающая" логика!

"Раскаившийся" Х. Сасунян, осужденный в 1982 году за убийство Генерального Консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана, месяц назад был выпущен из тюрьмы в США.

Выйдя на свободу, этот террорист переехал на постоянное место жительство в Армению, зная, что на родине он будет востребован и применит свой "опыт и знания", обучая последователей теории и тактики убийства мирных людей.

Если кто-то среди политиков в Ереване думает, что подлые террористические акты и провокации на границе помогут Армении в этой катастрофической для неё ситуации в мобилизации народа на новую войну, а также добиться поддержки мирового сообщества, то они глубоко ошибаются.

Очередная провокация или террористический акт будет иметь самые непоправимые последствия для армянской стороны.

Президент Ильхам Алиев уже неоднократно предупреждал армянских лидеров и их зарубежных покровителей о том, что железный азербайджанский кулак наготове.

Как известно, глава Азербайджанского государства слов на ветер не бросает и всегда исполняет данное им слово. Если кому-то в Армении хочется вновь испытать терапию железным азербайджанским кулаком, то пусть знают, что никто им не поможет и спрятаться за спину российских миротворцев не удастся, возмездие будет беспощадным.

Видимо некоторым армянским политикам кажется, что этими действиями, испытывая терпение Азербайджана, им удастся поднять недовольство в азербайджанском обществе. Это очередное заблуждение, которое будет им дорого стоить.

Азербайджанский народ един как никогда и попытаться разбить это единство не удастся никому, несмотря на усилия врагов Азербайджана и кучки окопавшихся

за рубежом продажных предателей, называющих себя то "блоггерами", то оппозиционерами, льющими воду на мельницу врагов страны.

Все старания армянской дипломатии добиться поддержки мирового сообщества, щедро оплаченные и поддержанные влиятельной диаспорой проваливаются, несмотря на все возможные ухищрения.

Уже можно с уверенностью сказать что мир признал, что Азербайджан победил и принудил агрессора исполнять 4 резолюции СБ ООН, восстановив территориальную целостность. Никакое давление со стороны зарубежных друзей Армении не смогло повлиять на твёрдую незыблемую позицию Президента Ильхама Алиева по защите национальных интересов Азербайджана, как в ходе переговорного процесса, так и во время войны.

Весь мир (за исключением Армении) признает, что Карабахский регион - неотъемлемая часть Азербайджана, что подтверждено всеми международными организациями и странами мира.

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса, конфликтов в Африке и ситуации в Афганистане, тема затухающего конфликта, муссируемая армянской стороной, потеряла свою актуальность для международного сообщества.

Тем более, что шаги предпринимаемые властями Азербайджана, направленные на скорейшее восстановление освобождённых территорий и возвращения почти 1 миллиона беженцев, самостоятельно, без какой-либо помощи международных организаций, уже начинают давать первые плоды.

Возможное открытие новых транспортных коридоров может принести экономическую выгоду не только странам региона, но и всей мировой экономике, испытывающей проблемы, особенно в сфере логистики из-за увеличивающейся стоимости морских перевозок и страховки по причине конфликтов и пиратства.

Как бы не старалась армянская сторона торпедировать открытие Зангезурского и других коридоров, но экономическая эффективность от их открытия принесёт умирающей армянской экономике свежий глоток воздуха, в которой она нуждается больше чем кто-либо.

В последнее время некоторые далёкие от международного права представители Армении, пытаются по своему интерпретировать решения и резолюции международных организаций по конфликту заявляя, что якобы Карабахский регион на момент провозглашения независимости Азербайджана, имел некий "независимый" статус, ставят под сомнение Азербайджанские границы, мотивируя это тем, что у них есть некие "точнейшие" карты 20-х годов прошлого века и тому подобное.

Эта абсолютно неудачная тактика имеет цель сорвать достижение мирного соглашения и процесса делимитации и демаркации границ, так как армянские политики осознают, что при объективной демаркации границы правда будет не на их стороне.

Естественно в случае начала диалога между народами и процесса примирения, будет устранена межнациональная рознь и ненависть, что похоронит все надежды радикалов на создание "Великой Армении".

Такие опасные игры, в которые сейчас играют определенные круги в Ереване и зарубежом, направленные на дестабилизацию ситуации на границе и в зоне размещения российских миротворцев, свидетельствуют о том, что часть армянской политической элиты готова пожертвовать собственным народом во имя личных интересов, сделав заложником мифических идей.

Недальновидная политика ереванских политиканов может привести к тому, что армянская сторона сама себе выстрелив в ногу, рискует армянским населением Карабахского региона Азербайджана, лишая их возможности мирно жить и трудиться, ставя под удар.

Явно, что внутри руководства Армении идёт ожесточенная борьба между собой, где, к сожалению, трезвомыслящие политики пока остаются в меньшинстве.

Оттягивая под различными предлогами процесс делимитации, открытия транспортных коридоров и нагнетая ситуацию, лидеры Армении могут стать жертвами собственных амбиций и потерять контроль над ситуацией, окончательно скатившись в пропасть национальной катастрофы.

Пярвин Мирзазаде