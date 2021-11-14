https://news.day.az/politics/1403417.html В центре Чикаго по случаю Дня Победы поднят государственный флаг Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
В центре Чикаго по случаю Дня Победы поднят государственный флаг Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
В центре города Чикаго американского штата Иллинойс по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня государственного флага поднят государственный флаг Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Aкция, организованная руководителем Азербайджанского центра по среднезападным штатам Америки Фаридом Мамедовым, состоялась перед зданием "The Daley Center".
Цель мероприятия заключалась в привлечении внимания местной общественности к первой годовщине исторической Победы, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне.
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