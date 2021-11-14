Владелец двух вилл в Италии Соловьев клянчит у властей России 300 долларов

Федеральная налоговая служба РФ на своём сайте раскрыла жадность телеведущего, проармянского пропагандиста Владимира Соловьёва, передает Day.Az.

Как сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", владелец двух вилл на озере Комо в Италии, хором в центре Москвы, поместья в Подмосковье...телепропагандист в 2020 году целых два раза обращался за получением субсидии от государства - на 12 130 рублей каждая (около 300 долларов).

Соловьёв и сам признавал, что он богат (четыре года назад его состояние было оценено в миллиард рублей).

Зачем владельцу вилл и хоромов эти крохи - другой вопрос. От субсидии он мог бы и отказаться - достаточно было просто не направлять в ФНС заявление на её получение. Именно так поступил французский актёр Жерар Депардье, который мог претендовать на субсидию как зарегистрированный в России индивидуальный предприниматель.

Telegram-канал иронично замечает, что Владимир Рудольфович окажется в числе нуждающихся, даже если государство будет раздавать по десять рублей.