ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре

С вечера 13 ноября до утра 14 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Йухары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечярского района беспричинно периодически подвергали интенсивному обстрелу из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик, Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В то же время незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу наши подразделения из разнокалиберного оружия.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций.

Потерь среди личного состава и военной техники Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями.