Азербайджанская армия пресекла провокацию армян в Мухтаркенде

Незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу наши подразделения из разнокалиберного оружия.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций.

Потерь среди личного состава и военной техники Азербайджанской Армии нет.