https://news.day.az/politics/1403485.html Азербайджанская армия пресекла провокацию армян в Мухтаркенде
Азербайджанская армия пресекла провокацию армян в Мухтаркенде
Незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу наши подразделения из разнокалиберного оружия.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций.
Потерь среди личного состава и военной техники Азербайджанской Армии нет.
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