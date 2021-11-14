Президент Ильхам Алиев - один из создателей нового Тюркского мира. Лидер, превративший мечту в реалии

12 ноября 2021 года в Стамбуле прошел исторический VIII Саммит глав тюркоязычных государств, который окончательно завершил процесс объединения всех тюркских стран в единую организацию.

Произошло то, о чем на протяжении нескольких веков мечтали многие великие тюркские правители и мыслители, желая обьединить все тюркские государства и народы в единый Тюркский мир, от границ Китая до Балканских гор.

Долгое время все попытки единения тюркских народов постоянно сталкивались с противодействием великих мира сего.

В своё время, ещё в XVI веке, чтобы остановить движение Османской империи на Запад, когда войска султана Сулеймана Великолепного стояли у порога Вены, тайным эмиссарам Священной Римской империи удалось спровоцировать междоусобную войну между братскими тюркскими народами, побудив отправить часть османских войск на войну с "еретиками- шиитами" из Сефевидского государства, чем удалось спасти Западную Европу от завоевания.

После этого вопрос тюркского единства окончательно перешёл в плоскость религиозного противостояния между суннитским большинством и шиитским меньшинством, что усилило раскол среди тюркских народов, способствуя тому, что к началу XX века большинство этих народов оказалось в составе различных империй.

Справедливости ради стоит отметить тот факт, что во времена заката Османской империи появилась идея пантуранизма, которая ставила своей целью объединение всех тюркских народов под эгидой османского султана.

Скорее всего, это было стремление оправдать многочисленные неудачные войны, которые велись ослабленной империей с более сильными соседями, старавшиеся оторвать часть ее территорий.

Окончание Первой мировой войны и распад Российской, Османской, Австро-Венгерской империй привёл к появлению на карте мира первых национальных тюркских государств: Азербайджанской Демократической Республики и Турецкой Республики, которые стали примером для вдохновения других тюркских народов.

Падение АДР в 1920 году в результате советизации Азербайджана привело к тому, что в начале XX века Турецкая Республика оказалась единственным независимым тюркским государством в мире.

После создания СССР в 1922 году, Азербайджанская ССР стала составной частью нового государственного образования. Однако, в результате процесса государственного размежевания в бывшем СССР в 1930-х годах, в Центральной Азии появились новые национальные государственные образования тюркских народов в форме советских республик: Казахская ССР, Узбекская ССР, Киргизская ССР, Туркменская ССР, которые после распада СССР стали независимыми государствами.

Распад СССР и появление новых независимых государств воодушевил Президента Турции Тургута Озала на возрождение идеи об объединении и сотрудничестве всех тюркских государств.

В 1992 году в Стамбуле прошёл первый Саммит тюркских государств, который по инициативе турецкой стороны, стал новым форматом отношений между тюркскими странами. Этот формат позволил начать процесс налаживания экономических, культурных и этнических связей между тюркскими государствами, но не смог превратиться в полноправную организацию, так как условия для создания организации еще не созрели.

Определенные конфликтные ситуации, которые стали появляться в отношениях между новыми независимыми государствами в связи с обретением независимости, региональные конфликты, а также то, что не все в мире восприняли это новое объединение тюркских государств в правильном понимании, привели к тому, что после смерти Тургута Озала и ухода с политической арены Президента Сулеймана Демиреля, этот формат начал сходить на нет и фактически к концу 1990-х годов стал формальным.

Несмотря на эти обстоятельства, Турция и Азербайджан делали все возможное для сохранения отношений с другими тюркскими государствами, стараясь превратить идеи единения и сотрудничества в реалии.

Подписанные на заре объединения тюркских государств многосторонние соглашения и документы стали основой межгосударственных отношений в различных сферах, в основном в экономике и культуре.

Ещё в 1992 году была создана Организация ТЮРКСОЙ, со штаб квартирой в Анкаре, которая стала заниматься вопросами культурного сотрудничества всех тюркских народов, включая народы, проживающие в других не тюркских странах.

А в 1998 году была создана Парламентская ассамблея тюркоязычных стран с офисом в Баку, которая объединила парламентариев Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана.

Новая попытка создания действенной организации, которая объединяла бы тюркские государства, была предпринята по инициативе Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана в 2009 году.

Президент Ильхам Алиев, который следуя заветам Общенационального лидера Гейдара Алиева, всегда стремился к осуществлению реального взаимодействия всех тюркских государств, стал инициатором проведения в Нахчыване саммита 3 октября 2009 года, на котором был создан Тюркский Совет, объединяющий Азербайджан, Турцию, Казахстан и Кыргызстан.

Таким образом, на Саммите в Нахчыване была заложена основа будущего всего Тюркского мира. Взяв на себя роль катализатора процесса объединения, Президент Ильхам Алиев своей инициативой создания нового реального межгосударственного объединения всех тюркских государств заложил успех будущего всех тюркских народов.

Вековая мечта почти 200 миллионов этнических тюрков, объединённых в основном единой культурой, языком, религией и традициями жить и развиваться вместе, получила реальный шанс на существование.

Создание предтечи будущего межгосударственного объединения Тюркского Совета, способствовало росту авторитета тюркоязычных стран в мире.

В эти объединения вошли страны с принадлежностью к различным военно-политическим блокам: Турция - член НАТО, Казахстан и Кыргызстан - члены ОДКБ, Азербайджан придерживается внеблокового статуса.

Это еще раз доказывает, что единство и сотрудничество братских народов обусловлено национальной идентичностью, а не политической ориентацией.

В 2011 году на Саммите в Алматы окончательно было оформлено юридическое создание Тюркского Совета.

Совместно с Турцией, Азербайджану за короткий срок удалось сделать не мало, превратив Тюркский Совет в реальную площадку сотрудничества всех тюркоязычных стран.

Интерес к организации вырос настолько, что ряд стран, которые вначале не принимали участие в работе Тюркского Совета, постепенно активизировали связи.

В 2018 году Венгрия, население которой имеет тюркские корни, получила статус наблюдателя в Тюркском совете заявив о том, что статус наблюдателя в этой организации даст возможность развивать всесторонние отношения с тюркскими государствами и развивать этническую идентичность венгерского народа.

Приняв в 2019 году бразды Председательства в Тюркском совете, Президент Ильхам Алиев немало сделал по дальнейшему обьединению всех тюркских стран. Тогда на Саммите в Баку Узбекистан стал полноправным членом организации.

Сделав упор на экономическое сотрудничество тюркских стран, Азербайджан приложил все усилия для достижения главной цели - создания базиса для укрепления политических связей тюркоязычных стран, что стало столь необходимым в последнее время.

То что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане были осуществлены ряд крупных глобальных проектов по строительству важных транспортных коридоров: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также газопроводы TAP/TANAP Южного газового коридора, по транспортировке энергоресурсов Каспия на рынки Турции и Европы, показали значимость осуществления реальных шагов объединения усилий всех тюркских государств, так как Азербайджан стал мостом, через который тюркские государства Центральной Азии могут выходить на рынки Европы по наиболее выгодному и дешевому пути.

Именно благодаря усилиям Азербайджана удалось заинтересовать Туркменистан в работе Тюркского Совета.

Теперь на VIII Саммите в Стамбуле, Туркменистан получил особый статус в организации, так как нейтральный статус страны, записанный в Конституции, не позволяет вступать в новые объединения.

Следует особо отметить тот факт, что под председательством Президента Ильхама Алиева в 2020 году был проведён специальный Саммит организации в формате видео-конференции, посвящённый проблемам борьбы с пандемией коронавируса, на котором были приняты важные решения по координации усилий стран-членов организации.

Азербайджан оказал в рамках этой организации помощь Кыргызстану, передав безвозмездно значительное количество средств дезинфекции и вакцин.

Строительство общего Тюркского дома привело к усилению политического сотрудничества между странами, что выразилось в полной поддержке стран членов организации справедливой позиции Азербайджана по конфликту.

В 2016 году благодаря усилиям Президента Казахстана Н. Назарбаева удалось в рамках ОДКБ однозначно поддержать территориальную целостность Азербайджана, несмотря на попытки армянской стороны представить оккупацию азербайджанских территорий, как некую "национально-освободительную борьбу" армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Выступая с совместных позиций по многим международным проблемам, страны Тюркского совета безусловно поддержали Азербайджан в ходе Отечественной Войны, приветствовали Победу и окончание конфликта.

Такое единение тюркских стран есть прямая заслуга Президента Ильхама Алиева, который своей активной деятельностью в рамках Тюркского Совета сумел реально объединить страны Тюркского мира.

На прошедшем Саммите в Стамбуле, Тюркский совет стал организацией более высокого уровня, превратившись в Организацию тюркских государств, что ставит ее на уровень международных организаций, таких как Организация Американских Государств, Лига арабских государств, Организация Африканского единства и другие.

Попытки проармянских политиканов представить эту организацию как пантуранистскую или пантюркистскую несостоятельны, так как объединение этих государств не является поводом для утраты национального суверенитета, а является средством углубления всестороннего сотрудничества и братства между этнически близкими народами.

Деятельность Президента Ильхама Алиева на посту председателя организации была высоко оценена всеми лидерами тюркоязычных государств, что и выразилось в присвоении ему высшей награды организации, которую ему вручил новый председатель, Президент Турции Р. Эрдоган, отметивший заслуги главы Азербайджанского государства в деле дальнейшего единения тюркских народов. Р. Эрдоган подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева удалось решить главную проблему Азербайджана и всего Тюркского мира - восстановить территориальную целостность страны.

Недаром у недругов тюрков Победа Азербайджана вызвала открытое чувство неприязни и зависти. Армения, которая надеялась на помощь государств-членов ОДКБ осталась в одиночестве, потому что братские Казахстан и Кыргызстан четко заняли справедливую позицию, озвучив, что боевые действия идут на суверенной территории Азербайджана, а не на сопредельной армянской стороне.

Окончание конфликта и восстановление территориальной целостности Азербайджана позволит решить и другую проблему - восстановление сухопутных связей всего Тюркского мира, которые были прерваны, как отметил Президент Ильхам Алиев, в 20-х годах прошлого века незаконной передачей части Азербайджана - Западного Зангезура Армении.

Прекрасные личные взаимоотношения лидеров тюркских стран, которые в обстановке братства и взаимопонимания решают любые вопросы - залог будущего развития стран членов организации.

Президент Ильхам Алиев сделал все, чтобы личные контакты всех лидеров были бы постоянными и полезными. Все это поможет восстановить устойчивое сообщение всех тюркских государств через Зангезурский коридор, который должен быть вскоре построен и открыт.

Всей своей деятельностью в качестве одного из лидеров Тюркского мира, Президент Ильхам Алиев делает все необходимое для осуществления вековой мечты всех тюркских народов - достижения единства, во имя развития и благополучия всех тюрков на Земле.

Пярвин Мирзазаде