Армянская армия готовила новую военную провокацию в Лачинском направлении

Подразделения армянских вооруженных сил предприняли очередную попытку провокации с целью эскалации ситуации на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, c самого утра 14 ноября наши подразделения наблюдали сосредоточение личного состава и техники армянских вооруженных сил в направлении Лачинского участка границы, в том числе подготовку к провокации.

С целью пресечения провокации противника подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в этом направлении, приняли безотлагательные меры.

Сообразно оперативной обстановке были предприняты надлежащие меры в рамках заранее разработанного плана. В результате военнослужащие армии противника вынужденно покинули территорию.

В настоящее время оперативная обстановка контролируется нашими войсками.

На прошлой неделе армянская сторона также пыталась устроить провокацию, разместив в Лачинском направлении государственной границы 60 военнослужащих, и потерпела фиаско.

Министерство обороны Азербайджана предупредило, что подобные провокации армянской стороны будут решительно пресекаться.

Военно-политическое руководство Армении должно положить конец авантюристским выпадам. Провокации армянской стороны свидетельствуют о незаинтересованности Армении в делимитации и демаркации государственной границы двух стран путем переговоров.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за последствия любого противостояния на армяно-азербайджанской государственной границе ляжет на военно-политическое руководство Армении.