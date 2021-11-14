Вручение Президенту Ильхаму Алиеву Высшего ордена тюркского мира - важное событие VIII саммита Тюркского совета

Вручение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высшего ордена тюркского мира - важное событие VIII саммита Тюркского совета.

Об этом сказал Trend ассоциированный профессор НОД "Международные отношения и управление" НАО "Университет Нархоз" города Алматы (Казахстан) Сакен Мукан, передает Day.Az.

"Мировое сообщество внимательно наблюдало за прошлогодней 44-дневной Отечественной войной, за отвагой, с которой азербайджанский народ сражался за восстановление территориальной целостности. Немаловажным фактором является то, что во время председательства Азербайджана в Тюркском совете страна находилась в состоянии войны. Внешнеполитическая деятельность Азербайджана позволила всем странам-участницам переосмыслить важность тюркского единства в быстро меняющемся мире", - отметил Мукан.

По его словам, VIII Саммит Тюркского совета проходит в непростой постковидный период.

"В прошлом году в режиме онлайн в связи с пандемией азербайджанской стороной был инициирован чрезвычайный саммит на правах председателя, на котором обсуждался широкий спектр мер по выходу из возникшей ситуации, предлагалась взаимная помощь на основе братской солидарности. Значимость нынешнего саммита заключается в том, что впервые Туркменистан и Венгрия официально зарекомендовали себя в качестве наблюдателей, это является немаловажным фактором в выстраивании равноправных партнерских отношений между странами-участницами", - отметил Мукан.

По его мнению, главным итогом саммита является принятие решения о переименовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств.

"С момента образования Совета в Нахчыване в 2009 году страны-основатели (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция) приложили немалые усилия, чтобы придать Организации международный статус. С тех пор геополитическая ситуация в регионе изменилась", - подчеркнул он.

Сакен Мукан добавил, что укрепление связей между странами-участницами в постковидный период приведет к постепенному восстановлению национальных экономик и даст толчок инвестиционной привлекательности государств.