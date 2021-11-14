Главы государств на VIII Саммите Тюркского совета написали новую историю. Об этом сказал Trend казахстанский политолог, директор Alma Klub Ислам Кураев, передает Day.Az.

Казахстанский политолог подчеркнул, что саммит носит по-настоящему исторический характер, в рамках его работы Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был переименован в Организацию тюркских государств

"Мы должны понимать, что если организация получит соответствующий статус в ООН, то ее влияние и сила увеличатся, а, соответственно, и голос тюрок будет иметь больший вес.Сейчас на повестке дня политические аспекты и усиление позиций тюркоязычных государств на международной арене. Думаю, внешнеполитические вопросы зачастую будут обсуждаться коллективно и, соответственно, реакция будет тоже единым блоком. Главы государств на этом саммите написали новую историю. Все мы знаем, что история циклична и настало время, когда тюрки в очередной раз демонстрируют своё единство", - сказал Кураев.

По его мнению, прорыв в деятельности Тюркского совета связан с Азербайджаном.

"Победа в Карабахе и восстановление территориальной целостности Азербайджанадали большую уверенность всему тюркскому миру. И было символично, что Азербайджан председательствовал в организации, ведь данная страна является мостом между Турцией и тюркскими странами Центральной Азии", - заключил казахстанский политолог.