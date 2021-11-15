Армянский прихвостень Сатановский ткнул носом армян в их неблагодарность

В российском экспертном сообществе все отчетливее слышны голоса тех, кто говорит о неблагодарности армян в отношении России. Причем, если раньше этот бесспорный факт пытались замалчивать те, кто находятся на попечительстве армянского лобби, то сегодня даже очевидным армянским выкормышам надоело терпеть все новые изощренные выкидоны "древнейших".

Напомним, утром 13 ноября армянский террорист Норайр Мирзоян с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. Временно размещенные на территории Азербайджана российские миротворцы задержали Мирзояна. В результате теракта трое азербайджанских военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Примечательно, что армянские СМИ и Telegram-каналы бросились наперебой восхвалять террориста Мирзояна, называя его "героем". Как мы сообщали ранее, захлебываясь в порыве собственных эмоций, армяне, окончательно потеряв берега, начали угрожать России. Так, представитель прозападной национал-демократической партии (НДП - собранная на скорую руку партия из радикалов группировки "Сасна црер") Ваагн Авагян опубликовал в одном из армянских Telegram-каналов следующий пост: "Если Россия передаст Норайра Азербайджану, следующие гранаты полетят в сторону российских войск и российских посольств".

Такую неслыханную наглость армян не смог обойти стороной российский политолог Евгений Сатановский, которого уж точно нельзя обвинять в проазербайджанской позиции. Вот как прокомментировал Сатановский угрозы радикальных армян атаковать российских миротворцев:

"Чем больше для кого-то сделал и кому-то что-то дал, тем больше тебя обвиняют в том, что сделал мало и дал недостаточно. Вот и имеем то, что имеем", - цитирует Московский Комсомолец негодующего Сатановского.

Позднее прозрение глашатая армянской пропаганды Сатановского говорит о том, что скрывать увеличивающуюся в геометрической прогрессии антироссийскую истерию в Армении становится уже невозможно. Ереван уже открытым текстом, без маскировки отворачивается от России, в надежде на дружеское похлопывание по плечу коллективного Запада, который, стоит отметить, остался не у дел после победы Азербайджана в 44-дневной войне и пытается вернуться в регион на сутулых плечах армянского руководства.

А ведь всего лишь несколько дней назад в Ереване состоялась очередная тусовка армянских радикалов, долгосрочная цель которых заключается в разрыве отношений Армении с Россией и переметании на сторону Запада. Наиболее выделился один из членов "Сасна црер" Ваге Гаспарян, особо не скрывающий своей симпатии к небезызвестному армянскому приспешнику нацистов Гарегину Нжде. Назвав Армению "разменной монетой России", Гаспарян завершил свой чересчур топорный спич словами Михаила Лермонтова - "прощай, немытая Россия!".

После митинга армянских националистов не сдержался даже заядлый любитель армян, телеведущий Владимир Соловьев. В эфире своего шоу "Соловьев Live" он напомнил армянскому обществу о том, что Армения потерпела тяжелейшее поражение во Второй карабахской войне и только благодаря российским миротворцам многочисленная армянская группировка в Карабахе смогла избежать тотального разгрома.

"Вот вы мне объясните, пожалуйста, армяне, почему вы это терпите? Вы мне объясните, пожалуйста, почему я не услышал ответа на это, на откровенную провокацию, произнесенным человеком, представляющим ничтожное меньшинство, - он это говорит на русском в Ереване? Почему вот этот человек на свободе? Почему нет никакой официальной позиции армянской власти? Почему я не слышу представителей армянской общественности и армянской интеллигентности? И не надо нам говорить, что сейчас этих людей очень мало, и что они представляют вчерашнюю террористическую организацию "Сасна Црер". Не надо это все рассказывать, что это ультра-радикалы. Не надо! Вы мне объясните, почему вы ничего не делаете. Почему сейчас россияне все это должны выслушивать после всего того, что объединяет наши народы? Почему никто не остановил вот этого мелкого Геббельса? Он якобы против Никола Пашиняна. Вот почему это должны слышать наши миротворцы, которые стоят в Карабахе? Почему это должны слышать наши солдаты, которые спасают Армению от физического уничтожения? Или что, Гаспарян не знает? Он забыл, кто спас армян?..", - в недоумении заявил Соловьев.

Да уж, очень сложные времена нынче наступили для проармянских лоббистов. Пора бы уже призадуматься и раскаяться вышеупомянутым персонажам о своем поведении. Во всяком случае лучше поздно, чем никогда. Ведь именно Сатановские, Соловьевы и прочая шушера долгое время потворствовали интересам армянского лобби, надевая пелену на глаза российского телезрителя. На жалкие подачки армянской диаспоры горе-пропагандисты своими лживыми заявлениями об Азербайджане пресекали распространение в СМИ правдивой информации. Напротив, рассказывали с бахвальством об Армении, называя ее "вечной союзницей" России. А что в ответ? Армяне посредством стихов прощаются с Россией и в поисках нового покровителя бросаются в объятия Франции и США. Вот она - "благодарность" по-армянски.

Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az