Награждение Президента Азербайджана "Высшим орденом тюркского мира" находилось в центре внимания американской печати

Награждение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Высшим орденом тюркского мира" находилось в центре внимания и американской печати.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на американском портале Medium.com, сайте новостного агентства The Washington Outsider News, а также во влиятельном информационном ресурсе Turkish Journal, функционирующем в Генеральном штабе ООН в Нью-Йорке, опубликованы подробные статьи о вручении Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Высшего ордена главе нашего государства 12 ноября на проходящем в Стамбуле VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В публикациях повествуется о деятельности Президента Ильхама Алиева, восстановившего территориальную целостность Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны, сыгравшего исключительную роль в достижении исторической Победы, его неоценимых заслугах в укреплении тюркского единства. Особо подчеркивается, что под руководством главы государства спустя 30 лет азербайджанские земли были освобождены от оккупации, что создало почву для установления мира и справедливости в тюркском мире. Наряду с этим, в материалах отмечается, что решение о присуждении главе нашего государства высшей награды было принято в Совете глав государств тюркоязычных стран лидерами четырех стран - Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В информации приводятся слова Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные им во время вручения Президенту Азербайджана Высшего ордена.

Кроме того, в статьях содержится информация о деятельности, принципах работы Совета сотрудничества тюркоязычных государств, саммитах, проведенных по сегодняшний день, принятых решениях и др.

Отметим, что новости распространены на английском языке.