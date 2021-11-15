Обделавшись легким испугом: о чем привычно молчит Марго Симоньян?

Это очень важная, пусть и трагическая новость. Вечером в субботу, 13 ноября, на станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии московской подземки произошел инцидент, который привел к остановке движения поездов. На рельсы спрыгнул некто неизвестный. Лишь благодаря бдительности машиниста поезда, прыгнувший на рельсы, остался жив.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы заявили, что выживший скрылся с места происшествия. В настоящее время его ищут полицейские и сотрудники службы безопасности метро. При этом, в результате действий прыгнувшего под поезд гражданина погиб человек, получил психологическую травму машинист, было отменено около 20 поездов.

Так вот, выяснилось, что мужчиной, который погиб в московском метро при попытке спасти прыгнувшего под поезд человека, оказался 26-летний азербайджанец Алихан Азизов. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Такого рода случаев, когда азербайджанцы, ценой своей жизни, спасали россиян, немало. Напомню всего один из них, который произошел в середине июля 2013 года.

Тогда в Люберецком районе Московской области 21-летний Саламаддин Нагиев трагически погиб в реке Пехорка, спасая тонущих местных детей. Молодой человек приехал из Азербайджана в Москву в гости к своему отцу. Прогуливаясь днем около реки, он увидел в воде трех девочек, которые звали на помощь. Саламаддин, не раздумывая ни минуты, бросился им на выручку.

Прыгнув с моста в реку, он помог двум подружкам выбраться на берег. К сожалению, сам спастись он уже не смог. По словам очевидцев, все произошло очень быстро. Парня в считанные минуты затянуло под плотину течением реки. Такая вот еще одна история, свидетельствующая о героизме и мужестве азербайджанцев, которые сами погибли, но спасли россиян.

Увы, но никогда на эту тему ничего не скажет давно и обоснованно презираемая как в самой России, так и за ее пределами Марго Симоньян. Она, что называется, собаку съела, на озвучивании откровенно провокационных, разжигающих межнациональные и межгосударственные конфликты, новостей. Марго вовсю поддерживает сепаратистов из "ДНР" и "ЛНР" . А совсем недавно она решила пройтись по "лицам кавказской национальности".

Да, большая специалистка по распилу бюджетного бабла на провальные проекты взялась комментировать то, что произошло 4 ноября вечером около ЖК "Новые Ватутинки" в Десеновском поселении Москвы, где несколько мужчин напали на молодого человека с ребенком. Конечно, они совершили противоправный поступок, за который, в конечном итоге, ответили по всей строгости российских законов.

А вот Симоньян снова обделалась легким испугом, хотя по ней плачет статья УК РФ за разжигание межнациональной розни. Напомню, что Марго, мягко говоря, не являющаяся славянкой, решила предстать в облике большей русской националистки, чем сами русские националисты. "Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин", - высказалась она в своем Telegram-канале.

Она тогда ванговала, что случившееся может привести к тому, что в РФ введут "строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро". Этого, как видим, не произошло. Потому что нельзя экстраполировать отдельный конфликт на огромное количество людей, априори ни в чем не виновных. Какую бы истерику не закатывала Марго в попытках посеять межнациональную рознь.

Она попросту забила на тот факт, что в реальности нет никакой "кавказской национальности". Есть жители того или иного региона России, есть граждане той или иной страны. Есть армяне, азербайджанцы и грузины, которые не являются гражданами РФ. Да и вообще на территории РФ проживают люди разных национальностей. Но никто не использует фраз, вроде "лица славянской национальности", или "люди монголоидной, негроидной расы" при оценке того или иного события. Потому что это расизм!

Да, Марго Симоньян является лютой разжигательницей межнациональной розни, расисткой. При этом, она молчит сейчас, когда азербайджанец Алихан Азизов, ценой своей жизни, спас того, кто бросился на рельсы на станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии московской подземки. Ни слова она не сказала и о подвиге азербайджанца Саламаддина Нагиева. А ведь это, говоря на привычном для Марго сленге, "лица кавказской национальности". Более того - это азербайджанцы!

Но Симоньян, так любящая сеять ненависть к туркам, украинцам, азербайджанцам, молчит. Словно воды в рот набрала. По той же, видимо, причине она молчит, не комментируя теракт, совершенный гражданином Армении Норайром Мирзояном,в результате которого военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

И это при том, что жертвами этого теракта вполне могли стать российские миротворцы. Плюс, Норайр Мирзоян является членом террористической организации "Сасна црер", что стала партией благодаря премьер-министру РА Николу Пашиняну. Той самой "Сасна црер", члены которой 10 ноября устроили митинг у посольства РФ в Ереване и кричали "Прощай, немытая Россия". Симоньян, привыкшая нести ахинею про всех "лиц кавказской национальности", на сей раз уподобилась страусу, засунувшему голову в песок. Такова сущность Марго и ей подобных, включая ее гражданского мужа Тиграна Кеосаяна. И их ничто и никогда уже не исправит.

Акпер Гасанов