Возрожденная Шуша - это вся мировая цивилизация, это центр, прославивший Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции на тему "Проблемы укрепления мира в Кавказском регионе" по итогам российско-азербайджанской конференции в городе Шуша.

Он отметил, что благодаря работе Фонда Гейдара Алиева в Шуше восстановлены центры культуры и архитектуры.

"Скорость строительства Физулинского международного аэропорта достойна записи в Книгу рекордов Гиннесса. Меньше чем за год построен такой инфраструктурный объект, способный принимать воздушные суда всех классов", - сказал Коротченко.