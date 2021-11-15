Армяне взяли в оборот Конгресс США: "стандарты демократии" рушатся на глазах

Как уже всем известно, в первой декаде декабря США организуют спектакль под названием "саммит демократий", на котором ожидается появление и премьера Армении Никола Пашиняна. Каким образом Армения оказалась в ряду демократий - это вопрос, в общем-то, не сложный. Не будем углубляться в прежние годы, вполне достаточно того, что происходило и продолжает происходить в отношениях Вашингтон-армянская диаспора в последний год. Реверансы американской дипломатии в сторону Еревана, бесконечные антиазербайджанские обсуждения и решения, принимаемые по настоянию армянского лобби говорят сами за себя. Армянство проиграло в других странах, но свои позиции в Штатах оно сдавать не хочет. Это последний бастион преступной шайки, действующей против интересов тех стран, в которых она укрепляет свои позиции.

Потерпев сокрушительное поражение в проекте расширения ареала своего обитания за счет территорий Азербайджана, армянство сегодня пытается мстить победителю. Не на поле боя, разумеется - как воюют армяне и Армения, мы все наблюдали 44 дня. Акт мести планируется в той сфере, где армянству действительно равных нет - в грязном лоббинге.

Армянство, несмотря на богатую и влиятельную общину и могучий лоббинг, не смогло преуспеть во Франции и вывести антиазербайджанские решения на уровень государства и правительства. Лобби двухмиллионной и богатой армянской диаспоры России, невзирая на все усилия, потерпело неудачу, проиграв Азербайджану, никакого серьезного лоббирования своих интересов в государственных и законодательных органах РФ не проводящему.

Иное дело США. Играя в "демократию", здесь позволили довести дело до того, что интересы полумиллионной армянской диаспоры начали ставиться выше национальных интересов самих Соединенных Штатов. Удивительно наблюдать, как законодатели мировой державы, подобно дрессированным попугаям в цирке, нажимают на нужные армянам кнопочки, голосуя за решения, направленные против Турции и Азербайджана. И делается это под прикрытием тех самых "демократических ценностей", обсуждать которые в начале декабря собираются лидеры демократий.

На днях Армянский национальный комитет Америки (ANCA) с радостью сообщил об очередных антиазербайджанских обсуждениях в комитете Сената по вооруженным силам. На этот раз армянский кокус подготовил сенаторам следующие три поправки.

Первая - возвращение в действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы.

Напомним, что в мае этого года президент США Джо Байден уведомил Конгресс о решении Администрации продлить приостановку действия поправки, в результате чего Вашингтон может оказывать прямую военную помощь Азербайджану. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя это решение, отмечает, что предоставление военной помощи Азербайджану необходимо для поддержки усилий США по борьбе с международным терроризмом, для поддержки партнеров США по коалиции в рамках противодействия международному терроризму, а также важно для безопасности границ Азербайджана. Только-только возлюбившее Байдена после произнесения им слова "геноцид" армянство было сильно разочаровано. Оно рассчитывало на нечто иное, и теперь пытается вернуть потерянные позиции. Удастся это лобби или нет, прогнозировать сложно. Ничего нельзя исключать, учитывая, что в июле Палата представителей проголосовала за поправку лоббиста Паллоне к закону H.R.4373, блокирующую военную помощь Азербайджану.

Вторая поправка, которую рассмотрит комитет Сената по вооружениям, касается присутствия американских деталей и технологий в турецких БПЛА.

Турецкие беспилотники стали ночным кошмаром для армян после 44-дневной войны, и с тех пор силами лобби предпринимаются неимоверные усилия для того, чтобы помешать дальнейшему производству дронов Турцией. В период войны армянство добилось отказа большинства зарубежных партнеров турецкого ВПК от поставки комплектующих и технологий. Но турецкие оружейники прекрасно обошлись без всего этого, так как имели собственные разработки, а проиграли как раз нечетные партнеры. Как раз недавно стало известно о банкротстве одной из канадских компаний, поставлявшей камеры видеонаблюдения для знаменитых Байрактаров. Как указывают эксперты по вооружениям, на сегодня Турция уже производит беспилотники, построенные в основном на основе собственных технологий. Недостающие же пока детали можно приобрести у Германии, которая, как помним, в период последней войны не присоединилась к общей истерике и продолжила сотрудничество с компанией Байрактар. Так что остановить такую страну, как Турция, решением из-за океана армянам не удастся. Зато у них может получиться создать проблемы в отношениях Вашингтона и Анкары. Что, думается, является основной целью армянской стороны.

Третья поправка, представленная армянским лобби, требует определения мандата Госдепартамента по расследованию военных преступлений.

Эта поправка вызывает, прежде всего, удивление. Армянская сторона, совершившая множество военных преступлений, осуществившая этнические чистки и геноцид, бомбившая мирные города, отметившаяся многочисленными фактами зверств в отношении гражданских заложников и военнопленных в годы первой карабахской войны и тридцатилетней оккупации, хочет дать Штатам такой мандат? Видимо, армяне слишком уверены в своем лобби и собственных возможностях оплатить его дорогостоящие услуги. Еще они, похоже, уверены в том, что их преступления никогда не станут предметом обсуждения или расследования на американской площадке, потому что у азербайджанской стороны, дескать, руки коротки дотянуться за океан, где у армянства уже давно и прочно схвачены все позиции. Тем временем они, армяне, продолжат подкидывать Конгрессу идеи, а отъевшиеся на армянских гонорарах шиффы, паллоне, валадао и прочие менендесы будут добиваться поставленных целей, используя в качестве инструмента уже и Госдепартамент.

Кстати, многие не в курсе одного любопытного факта. Оказывается, почти одновременно с пресловутой 907-й поправкой была принята и другая поправка, по которой Армения попадала под санкции за оккупацию территорий нового независимого государства. Последняя была отменена в 2004 году, так же тихо, как была принята. Почему о ней никто в Армении никогда не говорил, не возмущался, да и не знал, скорее всего? Истинной причины мы, конечно, не узнаем, но позволим себе предположить, что связано это с тем, что поправка к Армении попросту никогда практически не применялась.

Для чего понадобился армянам мандат Госдепа, вопросов не вызывает. США и без того пытаются играть роль ментора, указывать другим странам, как им стоять и как сидеть. В том числе используя такой инструмент, как "права человека". Посредством мандата ГД армянская сторона постарается актуализировать расследования "военных преступлений" Азербайджана с последующими истериками и требованиями санкций. Нет сомнений, что и в ходе так называемого "саммита демократий" Армения в лице своего Пашиняна попытается подбросить в дискурс фейки, на которых строятся вышеизложенные поправки, предложенные для обсуждения комитету Сената.

Хотелось бы тут напомнить, что недавно ANCA выступил с безумным требованием расследовать системные неудачи Государственного департамента США в региональной политике Штатов и двусторонней политике США-Армения. Речь тут идет о том, как мог Госдеп проглядеть операцию Азербайджана по освобождению Шуши, как он допустил неподдержки Армении во время войны, почему молчит по поводу "продолжающейся оккупации суверенных территорий Армении". Госдеп, считают армяне, должен ответить за свое "неадекватное представление интересов США в деле мирного урегулирования статуса Карабаха и вопросов безопасности".

Комментарии тут излишни.

Возвращаясь к "поправке Паллоне", принятой в июле Палатой представителей Конгресса США, отметим, что она лишает Азербайджан 1,5 миллиона долларов. Для нашей страны это несерьезная сумма. И даже если Баку лишат 120 миллионов, выделяемых по линии Пентагона, это тоже не станет большой потерей, учитывая, что расходы на оборону в 2022 году предусмотрены в госбюджете Азербайджана на уровне 4,5 миллиарда манатов. Теряет от подобного потакания интересам армянства не Азербайджан, а американо-азербайджанские отношения, а также имидж Штатов с их пресловутыми демократическими стандартами. Конгрессмен под дудку армянского лобби проголосовали против международных законов, за хаос и сепаратизм.

Как-то в одном из изданий допустили ошибку, указав Соединенные Штаты Америки как Соединенные Штаты Армении. Это была просто механическая неточность. Но если американские законодатели будут продолжать в том же духе, то...

Впрочем, не будем опережать события.

Лейла Таривердиева