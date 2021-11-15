В Карабахе на прошлой неделе было обнаружено 113 тысяч мин

ANAMA обнародовало ежемесячную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, 8-13 ноября было обнаружено 57 противопехотных, 56 противотанковых мины и 20 неразорвавшихся боеприпасa (НРБ).

63.6 га территории были очищены от мин и НРБ.