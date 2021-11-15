https://news.day.az/politics/1403839.html В Карабахе на прошлой неделе было обнаружено 113 тысяч мин
В Карабахе на прошлой неделе было обнаружено 113 тысяч мин
ANAMA обнародовало ежемесячную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, 8-13 ноября было обнаружено 57 противопехотных, 56 противотанковых мины и 20 неразорвавшихся боеприпасa (НРБ).
63.6 га территории были очищены от мин и НРБ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре