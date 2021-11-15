Как Франция поддерживала террористов "Исламского государства" и "РПК"

Турецкая телерадиокомпания (TRT) презентовала документальный фильм, разоблачающий связь Франции с террористической группировкой "Исламское государство" посредством цементного гиганта Lafarge.

Как передает Day.Az со ссылкой на Dailysabah, дебютировавший в шестую годовщину терактов в Париже фильм "Завод: секретная французская операция" турецкого телеканала раскрыл зловещую сеть, которая тайно финансировала международный терроризм. Его показали по TRT News, TRT World, TRT Arabi.

Генеральный директор TRT Захид Собаджи в своем профиле в Twitter отметил, что Lafarge создавалась в течение двух лет. Тщательная проверка полмиллиона документов завода выявила неопровержимые факты финансирования международного терроризма и грязные связи Франции с террористами ИГИЛ.

Отметим, что Lafarge вышла на сирийский рынок в 2010 году, построив завод на шоссе, соединяющем Турцию и Сирию с Ираком. Несмотря на то, что на тот момент все иностранные компании покинули Сирию из-за боевых действий, Lafarge осталась в стране по настоянию Франции.

"2 года назад, когда мы начинали расследование, мы не ожидали, что результат будет таким большим", - сказал Сердар Карагез, генеральный директор агентства Anadolu. До прихода в турецкое информационное агентство он был главным редактором TRT World.

Карагез отметил, что в документальном фильме, который ошеломит Европу, в частности, представлены грязные операции французской компании в Сирии.

В фильме подробно повествуется о том, почему Lafarge решил остаться в Сирии и сохранить завод в рабочем состоянии на протяжении всей войны, как средства ЕС были перенаправлены ИГИЛ и "Рабочей партии Курдистана" (РПК) с ведома французских спецслужб, а также о предпринятых французскими политиками и спецслужбами попыток по спасению своей репутации, и как процесс финансирования террористов привел к парижским терактам 2015 года.

В фильме также показаны интервью с бывшими французскими официальными лицами. Среди них - директор Главного управления внешней безопасности Ален Жюллие, экс-министр финансов Мишель Сапен, экс-посол в Сирии Мишель Дюкло, экс-депутат Жерар Бапт, а также некоторые бывшие сотрудники французской разведки, служб безопасности, адвокаты, работники Lafarge и жертвы парижских терактов.

"Завод: секретная французская операция" подготовлен отделом эксклюзивных новостей и контента TRT World во главе с исполнительным продюсером и режиссером Абдулкадиром Каракелле, продюсером Омером Фарук Тунч и кинематографии Гюраем Эрвином.

Из расследования стало известно, что Lafarge управляет большим предприятием примерно в 50 километрах к юго-западу от северного сирийского пограничного города Айн-аль-Араб, также известного как Кобани.

Документы, полученные агентством Anadolu, раскрывают, что Lafarge сообщал французским спецслужбам о своих связях с террористами "Исламского государства". Расследование показало, как завод, обвиняемый в соучастии в преступлениях против человечности, связанных с финансированием операций ИГИЛ в Сирии, сотрудничал с террористами и об этом полностью была осведомлена французская разведка. Помимо закупок сырья, террористической группировке были выплачены огромные деньги.

По данным расследования, проведенного во Франции, есть доказательства передачи террористическим организациям через компанию около 16 миллионов долларов, но расследование TRT доказывает, что эта цифра выше.

Французские спецслужбы, согласно полученным данным, использовали сеть Lafarge для получения разведданных в регионе и проведения операций.

Кроме того, миллионы долларов были также выплачены РПК, внесенной в список террористических групп Турцией, США и ЕС, в виде пожертвований или налогов в качестве выкупа или в обмен на свободу действий. Анкара также обвинила компанию в поставках цемента для РПК и ее сирийским подгруппам. Выплаченная сумма использовалась для строительства укреплений и туннелей.

Примечательный факт, что все это происходило, когда нынешний президент Франции Эмануэль Макрон был министром экономики, то есть отвечал за французские инвестиции за рубежом.

В Азербайджане, посмотрев фильм TRT, не были удивлены моментами, отраженными в нем. Общеизвестно, что во время Отечественной войны Франция поддерживала страну-агрессора Армению, которая обстреливала азербайджанские поселения, мирных жителей и совершала террористические акты, отправляла ей оружие и боеприпасы под видом гуманитарной помощи, что тоже, фактически, является финансированием терроризма.

Документальный фильм TRT, основанный на неопровержимых фактах, является еще одним доказательством предательства человеческих ценностей французским руководством путем поддержки международного терроризма.