В Баку прошла встреча военных юристов Азербайджана и Германии

Согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным Министерством обороны Германии, 15 ноября в Баку состоялась встреча военных юристов двух стран.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на встрече состоялся обмен опытом в области военного законодательства, обсуждены вопросы административного производства и проведения служебных расследований, изучения передового опыта в сфере служебной деятельности военных юристов и ряд других вопросов.