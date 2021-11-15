МИД России и Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе

15 ноября в Стамбуле состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел России Андрея Руденко с заместителем Министра иностранных дел Турции Седатом Оналом, передает Day.Az со ссылкой на МИД России.

Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-турецкого взаимодействия на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В контексте нормализации отношений Баку и Еревана отмечена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран).