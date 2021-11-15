https://news.day.az/politics/1404015.html Путин и Макрон обсудили Карабах
Путин и Макрон обсудили Карабах
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили важные и актуальные вопросы международной повестки, в частности, ситуацию в Карабахе.
"Россия, как отметил Владимир Путин, будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей", - говорится в сообщении Кремля.
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