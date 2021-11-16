Армянская дорожная перипетия

В последние дни армянские политики и медиа ресурсы усиленно муссируют тему того, что после окончания войны и возвращения оккупированных территорий, часть населенных пунктов на территории Армении оказались в изоляции, ввиду того, что некоторые дороги к ним проходили по азербайджанским территориям.

Эта тема, которую усиленно раскручивает армянская оппозиция, по которому открыто выступил против правительства так называемый "защитник прав человека", несостоявшийся Бисмарк и претендент на пост премьера Арман Татоян, стала самой актуальной и обсуждаемой в обществе.

Наверное, о чем говорят и что беспокоит жителей соседней страны является ее внутренним делом. Но прежде всего необходимо внести ясность в этот вопрос, который искусственно раздувается некоторыми кругами, в целях не допустить начала процесса диалога и примирения, а также демаркации и делимитации границы.

Ещё в советское время часть автомобильных дорог в Армении, от границы с Ираном вглубь республики, были построены по территории Азербайджанской ССР.

Это объяснялось прежде всего тем, что в то время согласно установленным правилам, вся советская территория вдоль границы с Ираном являлась закрытой пограничной зоной, въезд и выезд в которую осуществлялся по особому разрешению и пропускам, выданным пограничными войсками КГБ СССР.

Ширина этой зоны была разной протяженностью и ориентировочно составляла от 50 до 100 километров, в зависимости от рельефа местности.

Так как Армения размещалась в основном в горной местности со сложным рельефом и строительство автомобильных дорог требовало значительных капиталовложений, при прокладке автомобильных дорог выбирался более экономичный маршрут, который в ряде случаев проходил по территории соседней союзной республики Азербайджана.

В советское время на советско- иранской границе в Закавказье было открыто всего два КПП: Астара ( Советская) - Астара ( Иранская ) для грузового автомобильного сообщения; и Джульфа ( Советская) - Джульфа ( Иранская) для железнодорожного сообщения, оба этих КПП располагались на территории Азербайджанской ССР.

На территории Армянской ССР отсутствовали пункты пропуска в Иран.

Автомобильная дорога Горис - Кафан была построена в советское время. Согласно принятым в то время определенным нормативам, все дороги в приграничной полосе строились по проектам, которые позволяли в случае вторжения на территорию СССР блокировать и разрушать, не давая противнику двигаться вперёд, в соответствии с полученным опытом времён Второй Мировой Войны.

Автомобильная дорога была довольно узкой но двухполосной, петляющей между гор и на протяжении более 20 километров проходила в двух местах: по территории Губадлинского района Азербайджана через населенный пункт Эйвазлы.

После начала конфликта в 1988 году на этой дороге были размещены подразделения Внутренних Войск МВД СССР, которые обеспечивали безопасное движение автомобильного транспорта.

После обретения независимости Азербайджаном и Арменией в 1991 году, эта дорога продолжала частично использоваться жителями приграничных азербайджанских и армянских населённых пунктов, хотя и была не безопасной.

С началом фазы активных боевых действий в конце 1991 года, армянским вооруженным формированиям удалось взять под контроль часть дороги проходящей по азербайджанской территории, а после полной оккупации Губадлинского района в 1993 году, полностью изгнать азербайджанское население.

После этого вся дорога стала обслуживаться армянской стороной, которая надеялась, что оккупация будет длиться вечно и ничто и никому возвращать не придётся.

Естественно, что при наличии такой удобной дороги, никаких других автомобильных дорог Арменией не строилось, а находящаяся рядом альтернативная не асфальтированная проселочная дорога Татев - Агван (полностью проходящая по армянской территории) пришла в упадок из-за отсутствия средств на содержание.

После открытия КПП на армяно- иранской границе в 1992 году, автомобильная дорога Горис - Кафан стала для Армении стратегически важной, откуда осуществляется основной грузо- и пассажирооборот между Арменией и Ираном, а также странами Ближнего и Среднего Востока.

Наряду с этим, именно по этой автомобильной дороге осуществлялся военный транзит в Армению из иранских портов Каспийского моря, а также в страну поступало топливо, которое направлялось также на оккупированные территории Азербайджана.

Потерпев поражение в войне и согласившись на условия капитуляции, Армения была вынуждена вывести свои войска с оккупированных территорий, которые в ходе боев не были ещё освобождены азербайджанской армией, в том числе из приграничной части Губадлинского района.

Таким образом, проходящая по территории Азербайджана часть дороги Горис - Кафан вернулась законному владельцу. При этом азербайджанская сторона не брала на себя никаких обязательств по беспрепятственному использованию армянской стороной этой дороги.

Азербайджан, в качестве жеста доброй воли, на начальном этапе после подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года не устанавливал КПП на этой дороге. Однако после того, как армянские власти восприняли этот шаг как показатель слабости и стали в наглую гнать по ней транспортные средства с грузами (в том числе с топливом) для остатков незаконных воинских формирований, расположенных на территории, контролируемой российскими миротворцами в Карабахском регионе Азербайджана, все стало на свои места.

Согласно международному праву, Азербайджан использовал свои законные, суверенные права и установил посты таможенного, пограничного и фитосанитарного контроля на азербайджанской части дороги для упорядочивания транзитного автотранспортного движения.

Все что делают азербайджанские власти осуществляя досмотр, взимание пошлины и паспортный контроль, проводится согласно азербайджанскому законодательству и не противоречит международным обязательствам Азербайджана, в том числе по отношению к Ирану, с которым есть соответствующие двусторонние соглашения в этой сфере и которые действуют уже много лет.

Безусловно такие законные действия азербайджанской стороны вызвали бурю возмущения и недовольства в Армении, которая думала, что все будет по прежнему как в годы оккупации, когда этим участком дороги пользовались как своим.

Обманывая собственный народ и мировую общественность, некоторые армянские высокопоставленные чиновники делали удивленный вид и голословно врали, что не думали и не гадали, что Азербайджан так поступит по отношению к Армении.

А как ещё должна была действовать азербайджанская сторона, если по этой части дороги осуществлялась незаконная доставка топлива и грузов двойного назначения сепаратистам?

Сразу же после введения контроля на азербайджанском участке дороги, армянская сторона решила разыграть "иранскую карту", натравив Иран на Азербайджан, под надуманными предлогами введя в заблуждение.

Казалось бы армянским поджигателям уже удалось это сделать, но иранская сторона вовремя поняла, что действия азербайджанских властей проводятся в рамках всех двусторонних соглашений, а провокации разжигает армянская сторона, чтобы через третьи стороны попытаться решить свои проблемы.

Конечно введённый контроль на азербайджанском участке дороги и сбор таможенных пошлин приведёт к удорожанию транспортных расходов для иранских перевозчиков, которые пользуются этой дорогой, но другого пути нет. Альтернативой для них является разбитая проселочная дорога.

Разобравшись с провокацией из Еревана, иранские власти запретили своим компаниям заниматься доставкой грузов на территории, которые временно находятся под контролем российских миротворцев, ввиду отсутствия там законных властей.

Этим была поставлена точка в попытках Армении интернационализировать конфликт и решить свои проблемы за счёт других.

Не долго думая, армянская сторона развернула пропагандистскую компанию в медиа пространстве, стараясь вызвать слезу у сердобольных зарубежных друзей, которым стали рассказывать ужастики про то, как бедные армянские жители приграничных деревень остались один на один с "кровожадными" азербайджанскими солдатами, которые ждут , как только сельчане выйдут из дома на дорогу чтобы их схватить.

Особо отличился в этом армянский омбудсмен Армен Татоян, который буквально бомбардирует подмётными письмами все международные организации, обвиняя Азербайджан в том, что установление контроля на границе видите ли нарушение прав армянского населения.

Представляя себя якобы "профессиональным" юристом А.Татоян, проявляет полную безграмотность в международном праве строча подобные доносы.

Вместо того, чтобы принять мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, начать диалог и примирение, процесс демаркации и делимитации, прийти к мирному соглашению и этим решить все приграничные вопросы на основе территориальной целостности и нерушимости границ, политические клоуны в Ереване наоборот разжигают уже начавшиеся затихать страсти.

Вопрос связанный с установлением контроля на азербайджанском участке дороги Горис - Кафан настолько всем ясен, что даже премьер-министр Н. Пашинян подтвердил на заседании Совета Безопасности Армении, что по всем советским картам эта часть дороги принадлежит Азербайджану и установление пограничного контроля над транзитным движением законно.

Стараясь избавиться от зависимости от Азербайджана, армянская сторона приступила к работам по реконструкции альтернативной автодороги Татев - Агван, пытаясь сделать ее полной альтернативой дороги Горис - Кафан. Но даже если эта дорога в ближайшее время будет введена в эксплуатацию, в настоящее время автотранспорт движется по ней как черепахи, постоянно попадая в ямы и ухабы.

Учитывая сложный рельеф местности и технические данные дороги (в некоторых местах там может проехать только один автомобиль), эксплуатация в зимнее время будет очень проблематичной.

Тот факт, что дорога Горис - Кафан является единственным путём от армяно- иранской границы в глубь страны, то можно представить, что как выпадет первый снег (а это время не за горами), она будет парализована.

То что это дорога пока в основном ещё грунтовая и предстоит уложить асфальт на большей ее части, причём в холодное осенне-зимнее время, то это безусловно скажется на качестве дорожного полотна и не решит проблему.

Уже иранские грузовики, у которых все документы в порядке, пользуются азербайджанским участком дороги и не имеют никаких проблем.

Кроме проблемы международного дорожного сообщения , есть проблема у жителей армянских приграничных сел, которые так же ранее пользовались этой дорогой. Вселяя в них страх, армянские политики стремятся запугать их грядущей перспективой отсутствия коммуникаций. Хотя в случае достижения мирного соглашения, а также демаркации и делимитации границы, при условии того, что армянская сторона откажется от провокаций, Азербайджан может пойти на определенные шаги, чтобы облегчить и упорядочить это сообщение.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мирном решении подобных не простых вопросов, то она давно должна была отказаться от воинствующей риторики по отношению к Зангезурскому коридору, открытие которого в значительной степени поможет решить транспортные проблемы Армении и Нахичеванской Автономной Республики.

Ведь открытие этого коридора не только поможет на паритетной основе решить вопрос транспортного сообщения, но этот коридор станет мостом для сухопутного движения между Севером и Югом, Западом и Востоком.

Нереалистичные идеи, типа строительства некой автомобильной магистрали по проекту Юг- Север через Армению, которую пытаются продвигать армянские политики, не только невозможно реализовать, но и являются не выполнимой утопией, ввиду отсутствия финансирования и санкций США по отношению к Ирану.

Чем быстрее в Ереване поймут, что пора повзрослеть и прекратить верить в сказки, тем будет лучше для армянского народа, который устал от фантазий и призрачных идей о "Великой Армении".

Сев за стол переговоров заняв конструктивную позицию, Армения сумеет решить свои проблемы, в том числе сложную дорожную перипетию, которая с каждым днём как удавка сдавливает и так дышащую на ладан армянскую экономику.

К сожалению мирные призывы Президента Ильхама Алиева пока не нашли должный отклик у армянского руководства, которое продолжает тешить себя мечтами о реванше, что может дорого обойтись простому армянскому народу.

Пярвин Мирзазаде