"Саммит демократии" в США - наглядный пример двойных стандартов

"Саммит демократии", прошедший в США, - наглядный пример двойных стандартов. Приглашение на это мероприятие такой страны, как Армения, где грубо нарушаются права человека, и отсутствие среди приглашенных стран Азербайджана, Турции и Венгрии указывают на то, что этот "саммит" является своего рода средством давления.

Как сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров, крайне смехотворно, что на "Саммит демократии", проведение которого было запланировано по инициативе президента США Джо Байдена, не были приглашены такие страны, как Азербайджан, Турция, Венгрия, ведь в сравнении с большинством приглашенных государств в вышеназванных странах уровень демократии намного выше, передает Day.Az.

"Для начала отмечу, что организация США "Саммита демократии" само по себе уже абсурд. Созвав такой саммит, США хотят преподнести себя миру как "покровителя демократии", якобы именно США стоят на страже демократии, а не все государства мира, тогда как все мы прекрасно помним, что творилось на последних президентских выборах в США, когда Джо Байден пытался обойти Трампа. Судя по опросам общественного мнения, жители США все еще высказываются в пользу Трампа, а не Байдена, а Трамп в своих заявлениях все еще заявляет, что не признает результаты Байдена. И где же демократия? Уже общеизвестно, что "демократия" США играет роль защитной маски для этой страны. С другой стороны, время показало, что в основе этой "демократии" стоит агрессия. Именно вера в эту самую "демократию" США стала главной причиной того, что произошло в Северной Африке и других регионах мира. Там все еще существует хаос".

Депутат подчеркнул, что проводимые в Азербайджане реформы и реализуемые проекты основываются на принципах демократии: "Чья-либо "оценка" нашей демократии посредством двойных стандартов значения не имеет. В 44-дневной Отечественной войне азербайджанский народ показал всему миру, что путь, по которому идет Азербайджан, реформы, проводимые в стране, отражают волю народа".

В свою очередь, политолог Шабнам Гасанова сказала, что "Саммит демократии", созванный Соединенными Штатами на фоне растущих в этой стране проблем, связанных с демократией, нацелен на разделение мира на лагеря в соответствии с политикой "разделяй и властвуй".

"Мир в последние годы был свидетелем того, к чему привели намерения США "охватить демократией" Сирию, Йемен, Ирак, Ливию, другие ближневосточные мусульманские государства, это привело к трагедиям и кровопролитию. На фоне приглашения на "Саммит демократии" Армении, которая на государственном уровне поддерживает террор, и отсутствие среди приглашенных Венгрии, Азербайджана и Турции создают ясное представление о том, по каким критериям выбирались участники этого мероприятия", - сказала политолог.