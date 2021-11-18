Завершение карабахского конфликта повышает стратегическое значение Азербайджана для США

Учитывая, что армяно-азербайджанский конфликт ушел в прошлое, а Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, Баку может сыграть решающую роль в политике США в отношении Евразийского региона.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании The National Interest.

Автор статьи пишет, что после распада СССР Азербайджан ведёт сбалансированную внешнюю политику, обозначив дружественные отношения с основными геополитическими силами. Прагматичная модель многовекторной внешней политики позволяет правительству Азербайджана эффективно отстаивать национальные интересы и наводить мосты между соперничающими великими державами.

Издание отмечает, что отношения между Азербайджаном и США успешно развиваются на основе двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетической безопасности, борьбе с терроризмом, есть совместные экономические проекты, а также торговые, политические и гуманитарные инициативы.

"Миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, вместе с ВС Турции провели миссию по обеспечению безопасности Кабульского международного аэропорта в Афганистане и эвакуации гражданского населения вплоть до конца августа", - напоминает The National Interest.

Автор статьи дополняет, что Азербайджан также является надежным партнером США в критических геополитических вопросах, включая энергобезопасность ЕС и национальную безопасность Израиля.

"Экспорт нефти и газа из Азербайджана предоставляет ЕС важную альтернативу для снижения энергетической зависимости от России. Открытие Южного газового коридора протяженностью 3500 километров с объемом инвестиций около 40 миллиардов долларов создало необходимую инфраструктуру для доставки каспийских энергоресурсов на европейский рынок.

На фоне недавнего энергетического кризиса в Европе из-за стремительного роста цен на газ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо сказал на VIII Глобальном Бакинском форуме, прошедшем с 4 по 6 ноября: "В странах, куда поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз. Это еще раз свидетельствует о том, что Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности".

Фактически, этот трубопровод обеспечивает не только энергобезопасность Европы - он также имеет большое значение для геополитики Запада. Например, Южный газовый коридор предоставит Туркменистану возможность уменьшить свою зависимость от Китая после того, как начнется экспорт туркменского природного газ в Европу по ЮГК", - говорится в статье.

Отмечая тесные отношения Азербайджана с Израилем, автор статьи называет их весьма важными с точки зрения национальной безопасности обеих стран.

"Азербайджанский посёлок Гырмызы Гесебе является единственным подлинным еврейским поселением за пределами Израиля и США. Во время недавнего визита в Гырмызы Гесебе посол США в Азербайджане, отмечая сосуществование синагог и мечетей в посёлке, назвал Азербайджан "особым местом". Азербайджан также был одним из основных покупателей израильских вооружений, которые помогли стране противостоять региональным вызовам и угрозам. Также Азербайджан обеспечивает 40% потребностей Израиля в энергоресурсах", - сообщает издание.

Далее автор статьи подчёркивает, что как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов есть противодействие многоуровневым отношениям между Азербайджаном и США.

"Такие проармянские законодатели как сенатор Боб Менендез от штата Нью-Джерси и конгрессмен Адам Шифф от штата Калифорния последовательно продвигают антиазербайджанскую пропаганду в США, призывая руководство Штатов выступить против Азербайджана.

Но администрация США редко покупается на армянскую пропаганду законодателей. Несмотря на усилия армянской диаспоры в апреле Джо Байден принял решение приостановить действие резолюции 907 Закона о содействии свободы, предусматривающий запрет на военную помощь Азербайджану. Это событие произошло в период критических отношений между Азербайджаном и США, спустя менее чем шесть месяцев после окончания Второй карабахской войны, завершившейся восстановлением территориальной целостности Азербайджана", - говорится в статье The National Interest.