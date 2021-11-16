Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине генерала Хикмета Гасанова

Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине бывшего командира корпуса генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту ранения бывшего командира соединения генерал-майора Хикмет Гасанов 20 ноября прошлого года в результате подрыва на мине бронетехники при въезде в освобожденный от оккупации Агдамский район, в Военной прокуратуре возбудили уголовные дела по статьям 29 (Покушение на преступление), 120.2.7 (Умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 ( Умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды).