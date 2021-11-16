ВС Азербайджана изъяли в качестве трофеев большое количество оружия и боеприпасов армян

Подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны в на участках госграницы в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, 16 ноября около 11.00 часов армянские военные подразделения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций.

С целью предотвращения боевой активности вооруженных сил Армении, соединения и силы, расположенные на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, провели срочную операцию. В первую очередь, было ограничено движение противника, был нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были разоружены и задержаны, большое количество оружия различного калибра, а также большое количество боеприпасов были изъяты в качестве трофеев.