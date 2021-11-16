Спарапеты с парапета: новый разгром армянской армии

Сколько еще унизительных поражений должна потерпеть армянская армия, сколько еще армянских военнослужащих должно быть уничтожено, ранено, взято в плен, поставлено на колени, сколько оружия противника еще должна взять азербайджанская армия в качестве трофея, чтобы в Ереване поняли бессмысленность осуществления провокаций в отношении ВС нашей страны? Ответ на этот вопрос знает только один человек - премьер-министр РА Никол Пашинян.

Сейчас с него снова и громко спросят за новый провал военной авантюры. Как известно, подразделения Вооруженных сил Армении осуществили широкомасштабную провокацию против Азербайджана на государственной границе в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Они планировали захват высот на этом направлении государственной границы и, чтобы добиться военного превосходства, пытались занять более выгодные позиции.

В дополнение к пограничным боевым позициям, расположенным в районах Басаркечар и Гаракилься, армянские военные подразделения сосредоточили живую силу, военную и специальную технику и атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Противник вел интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии из стрелкового оружия и гранатометов различного калибра, нанеся урон боевым постам Азербайджана.

В результате, по предварительным данным, были ранены двое военнослужащих азербайджанской армии. Раненым незамедлительно была оказана медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. При этом, ответ армянской стороне был очень жесткий и победный. Вооруженными силами Азербайджана была осуществлена неотложная войсковая операция.

Она отличалась привычной грамотностью, молниеносностью. Было ограничено движение противника, нанесен ущерб силам и средствам врага. В результате принятых решительных мер армянские военные были разоружены и задержаны, в качестве трофеев было изъято большое количество оружия различного калибра и боеприпасов. Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества путем широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом плане, и очередная попытка официального Еревана предпринять провокацию закончилась неудачей.

Скоро будут представлены фото и видео доказательства очередного разгрома армянской армии. Снова граждане РА увидят, как их военнослужащих победили, разоружили, обезвредили. И не стоит их возвращать армянской стороне, их имело бы смысл взять в плен. Как бы громко не верещали в Ереване и в столицах стран, традиционно поддерживающих РА. Потому что есть очевидный факт - боевые действия снова ведутся на территории Азербайджана, а не на территории РА.

В любом случае, случай более чем показательный. Азербайджанская армия снова показала свою способность и готовность громить противника. Единственная надежда которого на теракты и помощь союзников. Именно поэтому в Ереване криком кричат о якобы нападении Азербайджана на РА, дабы потом представить данную ложь в качестве "аргумента" для требования помощи у ОДКБ и у так называемого мирового сообщества.

Все эти расчеты армянских "стратегов" обречены на провал. Правда и право на стороне Азербайджана. Как и сила армии. И ничего армянской стороне не поможет, в том числе и смена министра обороны. По этому поводу в РА уже закатили истеричный спор. "Действующие власти или совершенно сумасшедшие или хотят свести армянский народ с ума", - написал на своей странице в Facebook журналист и аналитик Наири Охикян.

"Какой министр обороны из Сурена Папикяна? Что курят Никол Пашинян и окружающие его олигархи по ночам, когда принимают такие решения? Или режиму Пашиняна не понравилось то обстоятельство, что Аршак Карапетян посетил Карабах и сделал заявления, которые не пришлись по вкусу официальному Баку? А может, потому что Аршак Карапетян заявил, что врага надо уничтожить? Сурен Папикян - министр обороны. Более абсурдного и смешного ничего нельзя представить", - считает он.

Иного мнения придерживается учредитель ордена "Адеквад" Артур Даниелян. "Как интересно, азербайджанцы продвигаются, разоружают войска, ставят на дорогах шлагбаумы, а оппозиция не спешит созывать внеочередное заседание, но как только Никол освобождает любимого генерала Шойгу, а в отношении начальника ГШ возбуждает уголовное дело, вот тут уже терпение лопается. Ой-ой, выясняется, что по результатам Апрельской войны вышвырнутый Сержем Саргсяном из армии с позором Аршак был передовиком армейского строительства, а Папикян Сурен - разрушителем. Кстати, Аршак Спарапет, помнится, приказывал открыть огонь по противнику, если тот продвинется на сантиметр, а почему не открыли, или исполнение приказов Аршака Спарапета - вопрос прихоти?..", - пишет он.

Замечу, что спарапет - это воинское звание (затем почётный титул), обозначающее должность верховного главнокомандующего войском в Армении. Согласитесь, что после разгрома армянской армии в ходе 44-дневной войны, когда 10 000 армянских военнослужащих банально бежали с поля боя, смешно кого-то называть в РА спарапетом. Разве что можно сказать, что очередного бездаря взяли с парапета, то есть буквально с улицы, и усадили в кресло главы МО РА. При этом, итог новых провокаций, осуществленных противником, будет таким же. Враг будет разгромлен, уничтожен, разоружен, поставлен на колени. И сколько будет продолжаться этот армянский мазохизм, знает только Никол Пашинян. Как минимум, пока он сидит в кресле армянского премьера.

Акпер Гасанов