Спарапеты с парапета: новый разгром армянской армии

Сколько еще унизительных поражений должна потерпеть армянская армия, сколько еще армянских военнослужащих должно быть уничтожено, ранено, взято в плен, поставлено на колени, сколько оружия противника еще должна взять азербайджанская армия в качестве трофея, чтобы в Ереване поняли бессмысленность осуществления провокаций в отношении ВС нашей страны? Ответ на этот вопрос знает только один человек - премьер-министр РА Никол Пашинян.

Сейчас с него снова и громко спросят за новый провал военной авантюры. Как известно, подразделения Вооруженных сил Армении осуществили широкомасштабную провокацию против Азербайджана на государственной границе в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Они планировали захват высот на этом направлении государственной границы и, чтобы добиться военного превосходства, пытались занять более выгодные позиции.

В дополнение к пограничным боевым позициям, расположенным в районах Басаркечар и Гаракилься, армянские военные подразделения сосредоточили живую силу, военную и специальную технику и атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Противник вел интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии из стрелкового оружия и гранатометов различного калибра, нанеся урон боевым постам Азербайджана.

Армянские военнослужащие взяты в плен - спецоперация ВС Азербайджана

Армянские военнослужащие взяты в плен - спецоперация ВС Азербайджана

В результате, по предварительным данным, были ранены двое военнослужащих азербайджанской армии. Раненым незамедлительно была оказана медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. При этом, ответ армянской стороне был очень жесткий и победный. Вооруженными силами Азербайджана была осуществлена неотложная войсковая операция.

Она отличалась привычной грамотностью, молниеносностью. Было ограничено движение противника, нанесен ущерб силам и средствам врага. В результате принятых решительных мер армянские военные были разоружены и задержаны, в качестве трофеев было изъято большое количество оружия различного калибра и боеприпасов. Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества путем широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом плане, и очередная попытка официального Еревана предпринять провокацию закончилась неудачей.

Скоро будут представлены фото и видео доказательства очередного разгрома армянской армии. Снова граждане РА увидят, как их военнослужащих победили, разоружили, обезвредили. И не стоит их возвращать армянской стороне, их имело бы смысл взять в плен. Как бы громко не верещали в Ереване и в столицах стран, традиционно поддерживающих РА. Потому что есть очевидный факт - боевые действия снова ведутся на территории Азербайджана, а не на территории РА.

ВС Армении применяют артиллерию на госгранице на Лачинском направлении - НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ

ВС Армении применяют артиллерию на госгранице на Лачинском направлении - НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ

В любом случае, случай более чем показательный. Азербайджанская армия снова показала свою способность и готовность громить противника. Единственная надежда которого на теракты и помощь союзников. Именно поэтому в Ереване криком кричат о якобы нападении Азербайджана на РА, дабы потом представить данную ложь в качестве "аргумента" для требования помощи у ОДКБ и у так называемого мирового сообщества.

Все эти расчеты армянских "стратегов" обречены на провал. Правда и право на стороне Азербайджана. Как и сила армии. И ничего армянской стороне не поможет, в том числе и смена министра обороны. По этому поводу в РА уже закатили истеричный спор. "Действующие власти или совершенно сумасшедшие или хотят свести армянский народ с ума", - написал на своей странице в Facebook журналист и аналитик Наири Охикян.

"Какой министр обороны из Сурена Папикяна? Что курят Никол Пашинян и окружающие его олигархи по ночам, когда принимают такие решения? Или режиму Пашиняна не понравилось то обстоятельство, что Аршак Карапетян посетил Карабах и сделал заявления, которые не пришлись по вкусу официальному Баку? А может, потому что Аршак Карапетян заявил, что врага надо уничтожить? Сурен Папикян - министр обороны. Более абсурдного и смешного ничего нельзя представить", - считает он.

Азербайджанская армия уничтожила боевые средства ВС Армении

Азербайджанская армия уничтожила боевые средства ВС Армении

Иного мнения придерживается учредитель ордена "Адеквад" Артур Даниелян. "Как интересно, азербайджанцы продвигаются, разоружают войска, ставят на дорогах шлагбаумы, а оппозиция не спешит созывать внеочередное заседание, но как только Никол освобождает любимого генерала Шойгу, а в отношении начальника ГШ возбуждает уголовное дело, вот тут уже терпение лопается. Ой-ой, выясняется, что по результатам Апрельской войны вышвырнутый Сержем Саргсяном из армии с позором Аршак был передовиком армейского строительства, а Папикян Сурен - разрушителем. Кстати, Аршак Спарапет, помнится, приказывал открыть огонь по противнику, если тот продвинется на сантиметр, а почему не открыли, или исполнение приказов Аршака Спарапета - вопрос прихоти?..", - пишет он.

Замечу, что спарапет - это  воинское звание (затем почётный титул), обозначающее должность верховного главнокомандующего войском в Армении. Согласитесь, что после разгрома армянской армии в ходе 44-дневной войны, когда 10 000 армянских военнослужащих банально бежали с поля боя, смешно кого-то называть в РА спарапетом. Разве что можно сказать, что очередного бездаря взяли с парапета, то есть буквально с улицы, и усадили в кресло главы МО РА. При этом, итог новых провокаций, осуществленных противником, будет таким же. Враг будет разгромлен, уничтожен, разоружен, поставлен на колени. И сколько будет продолжаться этот армянский мазохизм, знает только Никол Пашинян. Как минимум, пока он сидит в кресле армянского премьера.

Акпер Гасанов