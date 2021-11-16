Азербайджанская армия принимает адекватные меры для предотвращения армянских провокаций.

Об этом на брифинге, проведенном в связи с широкомасштабными провокациями, совершаемыми армянскими вооруженными силами против Азербайджана на государственной границе, сказал замначальника пресс-службы минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вооруженные силы Армении внезапно начали военную операцию 16 ноября около 11:00, чтобы занять более выгодные позиции.

По его словам, армянские воинские части, сосредоточив дополнительные силы, военную и специальную технику на погранично-боевых позициях в районах Басаркечер и Гаракильсе, атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Вооруженные силы Азербайджана принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны.