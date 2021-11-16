https://news.day.az/politics/1404396.html Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане проинформированы о ситуации на госгранице - ФОТО
Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане проинформированы о ситуации на госгранице - ФОТО
16 ноября Управлением международного военного сотрудничества Министерства обороны был представлен брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе зарубежных стран и представителей международных организаций.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Участникам брифинга была предоставлена подробная информация о провокациях, совершенных армянской стороной, и текущей ситуации на государственной границе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре