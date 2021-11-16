Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане проинформированы о ситуации на госгранице

16 ноября Управлением международного военного сотрудничества Министерства обороны был представлен брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе зарубежных стран и представителей международных организаций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Участникам брифинга была предоставлена подробная информация о провокациях, совершенных армянской стороной, и текущей ситуации на государственной границе.