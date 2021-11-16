https://news.day.az/politics/1404399.html Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2022 г.
Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2022 г.
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 16 ноября был обсужден в первом чтении проект государственного бюджета Азербайджана на 2022 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
Завтра в парламенте продолжатся обсуждения проекта госбюджета.
Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в будущем году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с показателем 2021 года на 5,4 процента. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше, чем в нынешнем году.
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