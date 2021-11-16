Армения целенаправленно обостряет ситуацию, это военно-политическая провокация

"В последние дни наблюдаются целенаправленные провокации со стороны Армении. Это очередная военная авантюра руководства Армении".

Об этом говорится в поступившем в Day.Az сообщении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД).

"Так, незаконный визит бывшего министра обороны Армении на временно подконтрольную российским миротворцам территорию Азербайджана и проведение здесь совещаний военного назначения, концентрация около 60 человек личного состава вооруженных сил Армении на дороге, ведущей к позициям Азербайджанской Армии в Лачинском районе, а также интенсивный обстрел вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах свидетельствуют о том, что армянская сторона целенаправленно обостряет ситуацию.

Все это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Подчеркиваем, что напряженность в регионе - очередная военно-политическая провокация Армении", - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что ответственность за напряженность ложится непосредственно на военно- политическом руководстве Армении.