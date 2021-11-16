https://news.day.az/politics/1404438.html Сергей Шойгу и Закир Гасанов обсудили провокации Армении на госгранице
Сергей Шойгу и Закир Гасанов обсудили провокации Армении на госгранице
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову в связи с ситуацией на азербайджано-армянской государственной границе.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, во время телефонного разговора генерал-полковник З.Гасанов отметил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, были решительно пресечены.
Генерал армии С.Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации ситуации.
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