https://news.day.az/politics/1404440.html Турция всегда рядом с Азербайджаном - Хулуси Акар
Турция всегда рядом с Азербайджаном - Хулуси Акар
16 ноября состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал своего коллегу о провокациях армянской стороны и ситуации на государственной границе, подчеркнув, что действия противника решительно пресекаются.
В свою очередь, Хулуси Акар отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.
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