16 ноября состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал своего коллегу о провокациях армянской стороны и ситуации на государственной границе, подчеркнув, что действия противника решительно пресекаются.

В свою очередь, Хулуси Акар отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.