Ереван готов обеспечить вторжение войск НАТО в регион

Какова реальная мотивация очередной крупной армянской провокации на границе? Ведь противник, получивший полный разгром по итогам второй Карабахской войны, не может недооценивать мощный потенциал ВС Азербайджана. Последние данные о бегущих с позиций армянских военных - результат ожидаемый, и, возможно, был заранее спрогнозирован в Ереване. Тогда почему Пашинян решился на эту провокацию с неизбежно печальным для армянских военных результатом?

Армения отказывается подписывать мирное соглашение с Азербайджаном, отказывается от признания территориальной целостности Азербайджана и демаркации-делимитации границ, а потому прибегает к различным провокациям, чтобы оттянуть этот процесс. Тактика зависания и замораживания конфликтов является отличительным, и, как показало время, провальным стилем армянской дипломатии.

Как продемонстрировали события года, Армения не получила существенной поддержки ни от одной из региональных стран. Последние надежды Еревана на Иран погибают на фоне прошедших в Москве переговоров глав МИД России и Ирана и предстоящей встречи лидеров Турции и ИРИ в Тегеране. Региональные державы все чаще озвучивают заявления, направленные на поддежку реализации платформы "3+3" как основы возможной стабильности, столь необходимой всем странам региона в переходный для мира период. Но армянские националисты не позволяют Армении стать органичной частью региона, в результате, эта страна остается в привычном для себя статусе регионального провокатора, игнорируя все мирные инициативы.

Попытки Еревана втянуть ОДКБ в этот конфликт оказались также безрезультатны. Президент России неоднократно давал понять, что ОДКБ не имеет оснований для вмешательства, так как военые действия ведутся на територии Азербайджана. То есть, эта организация не будет использована в сепаратных проектах Армении. И то, что секретарь Совбеза РА сегодня обратился к ОДКБ, - это лишь спекулятивный маневр. Армении нужен был отказ в качестве повода для обращения к НАТО.

Секретарь Совбеза РА Армен Григорян сообщил, что в случае, если Армении не удастся получить поддержку России и ОДКБ, то Армения оставляет за собой право обратиться за военной помощью к НАТО. В более конкретном варианте - к США, Франции и другим странам-членам НАТО.

В Ереване и в диаспоре прекрасно понимают, какова и на этот раз будет реакция ОДКБ. Тем более после недавнего создания Организации тюркских государств, куда входят две страны-члена ОДКБ, и награждения Президента Азербайджана Высшим орденом Тюркского мира за освобождение Карабаха, надежды Армении на ОДКБ стали еще более призрачными.

На данном этапе политическое армянство сориентировалось на обновленную внешнеполитическую стратегию, зафиксированную на внерегиональных игроках и исключающую доминантную роль России в системе своих интересов. Масштабные антироссийские митинги "Сасна црер", прокатившиеся в Ереване за несколько дней до провокации на границе, были прелюдией к реализации основной цели - обращению Армении к НАТО. За счет Минской группы США и Франция уже не могут въехать в регион на удобных для себя условиях, а потому армяне предложили им другой коридор для внедрения в региональные процессы.

Вашингтон и Париж в 2020-м году упустили инициативу на каспийско-кавказском направлении, а потому сейчас могут рассчитывать на корректировку посредством армянского инструментария в свою пользу ситуации в регионе, где концентрируются узловые схемы глобальных транспортных коридоров. Запад не может не напрягать и перспектива создания платформы "3+3". Соединение потенциала трех региональных держав - Росии, Турции, Ирана с участием страны с таким растущим международным влиянием, как Азербайджан, вряд ли отвечает интересам внерегиональных игроков, равно как и в перспективе дистанцирование Грузии и сохранение этой транзитной страны в системе региональных интересов.

Армянские политики, в том числе дирижирующие процессом из диаспоры, как им кажется, правильно рассчитали момент для совершения провокации, учитывая, что сейчас противостояние смещается к границам и параллельно решается вопрос определения маршрутов транспортных коридоров. То есть, ставки повышаются. Но вновь избрав конфронтационный путь, политическое армянство лишает собственный народ последнего шанса на нормализацию жизни и готовит планы по дестабилизации ситуации в регионе, открывая каналы для военного присутствия внерегиональных сил. Таким образом, вредоносная армянская этносеть, пустившая корни во властных кругах многих стран мира, готовит ловушку для всего региона.

Что касается премьер-министра Армении, то он продолжает опасную игру, маневрируя на разных политических полях. Понятно, что ему важно сохранить власть и обеспечить самозащиту от угрозы физического уничтожения, которую транслируют в его адрес армянские нацисты и диаспора.

Но, как представляется, армянские манипуляции в новых реалиях имеют обратный эффект. И если до конца года Армения не придет к заключению мира, то это государство будет и далее идти по пути самоуничтожения, а все немногочисленное население Армении превратится в диаспору.

Сразу же после военной эскалации на границе Азербайджана с Арменией в направлении Лачина и Западного Зангезура секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в эфире общественного телевидения, что Ереван обратился к Москве с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двустороннему договору от 1997 года.

По словам А.Григоряна, на данном этапе обращение оформлено в устном порядке, далее последует письменная процедура. Григорян также заявил, что армянское правительство вознамерилось предупредить общество и партнеров о начале подобного процесса.

Однако армянское правительство и СМИ утаили от русскоязычного сегмента важную деталь, озвученную в устном обращении одного из рьяных западников в правительстве Пашиняна - Армена Григоряна.

В своем обращении секретарь Совбеза подчеркнул, что в случае, если Армении не удастся заручиться поддержкой России и ОДКБ, то правительство Пашиняна оставляет за собой право обратиться за военной помощью к другим международным партнерам, подразумевая США, Францию и других членов НАТО.

Удивительно, но эта часть обращения не попала в русскую версию текста, но была особо выделена и подчеркнута в армянской и английской версиях.

Таким образом, из слов А.Григоряна становится ясно, что правительство Н.Пашиняна не только допускает, но практически уверено в нейтралитете России в качестве главного посредника на переговорном процессе. С другой стороны, в случае отказа Москвы и других стран-членов ОДКБ, связанных с Азербайджаном союзническими и партнерскими узами, вовлечься в новый конфликт между Азербайджаном и Арменией, добьется ли Ереван военной помощи от НАТО? Неужели Ереван готов обеспечить вторжение войсковых частей Североатлантического альянса и открыть Западу двери в регион? Как скандальное заявление А.Григоряно будет встречено в Кремле? И почему А.Григорян решился на столь отчаянный шантаж в адрес ближайшего союзника и стратегического партнера, обеспечившего безопасность армянского населения Карабаха и госграниц Армении?

Дальнейшее развитие событий в зоне активных боевых действий раскроет истинный замысел авторов новой вероломной военной провокации против Азербайджана и других гарантов региональной безопасности...

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора АМИ Trend, директор Baku Network