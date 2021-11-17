https://news.day.az/politics/1404480.html Посольство Турции поздравило народ Азербайджана по случаю Дня национального возрождения - ФОТО
Посольство Турции поздравило народ Азербайджана по случаю Дня национального возрождения - ФОТО
Посольство Турции поздравило народ Азербайджана по случаю 17 ноября - Дня национального возрождения.
Как сообщает Day.Az, поздравление было размещено на официальной странице посольства в Twitter. В публикации говорится:
"Поздравляем народ Азербайджана с Днем национального возрождения, желаем, чтобы государственная независимость Азербайджана была такой же вечной, как братство Турции и Азербайджана!".
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