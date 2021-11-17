https://news.day.az/politics/1404592.html Делегация МИД Германии провела встречу в парламенте Азербайджана
Делегация МИД Германии провела встречу в парламенте Азербайджана
Глава рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по межпарламентским связям Азербайджан-Германия Нурлан Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой уполномоченным германского МИД по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиасом Люттенбергом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Милли Меджлис.
Стороны на встрече обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Во встрече также приняли участие первый секретарь реферата "Южный Кавказ и Центральная Азия" МИД Германии Бенедикт Гёбель, германский посол в Азербайджане Вольфганг Маниг, советник посольства Андреас Холт и другие официальные лица.
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