https://news.day.az/politics/1404617.html Военная авантюра Армении на госгранице потерпела полный крах - Минобороны
Военная авантюра Армении на госгранице потерпела полный крах - Минобороны
С вечера 16 ноября ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, провокация и военная авантюра Армении на государственной границе потерпели полный крах.
Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
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