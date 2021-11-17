Военная авантюра Армении на госгранице потерпела полный крах

С вечера 16 ноября ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, провокация и военная авантюра Армении на государственной границе потерпели полный крах.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.