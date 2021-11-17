Беларусь хочет перевести сотрудничество с Генпрокуратурой Азербайджана в практическое русло

Мы хотим перевести наше сотрудничество с Генпрокуратурой Азербайджана в практическое русло.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, находящийся с визитом в Баку.

Он отметил, что 16 ноября в Баку был подписан меморандум о сотрудничестве между Институтом Следственного комитета Беларуси и Научным центром Генеральной прокуратуры Азербайджана: "Вчера были проработаны конкретные направления научной, в частности образовательной деятельности. В этом контексте у Генеральной прокуратуры Азербайджана очень богатый опыт. Весь этот опыт, эти знания нужно передавать нашим следователям. От этого зависит будущее наших ведомств. Это залог успешной работы".

По словам председателя Следственного комитета Беларуси, меморандум определяет основные направления, основные подходы по научным и образовательным сферам: "Все остальные вопросы решаются в рабочем порядке. В xоде этого визита уже состоялись, можно сказать, пока неформальные переговоры, где мы выходим на конкретные формы и методы подготовки наших специалистов. Мы обмениваемся опытом во многих направления, в том числе в научной литературе и научных разработках".

Также Дмитрий Гора подчеркнул имеющиеся перспективы сотрудничества Следственного комитета Беларуси как в целом с Генеральной прокуратурой Азербайджана, так и по направлению исследования конкретных уголовных дел.

"Сейчас преступность приобретает международный характер, но то, что волнует нас в первую очередь - это киберпреступность, т.е. преступность в сфере высоких технологий. Я думаю, что и в этом направлении мы будем сотрудничать и развивать дальнейшее взаимодействие", - сказал он.