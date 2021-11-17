В Азербайджане устанавливаются общие и специальные обязанности военнослужащих.

Это отражено в новом законопроекте "О статусе военнослужащих", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно законопроекту, кроме обязанностей, предусмотренных в Конституции и других законодательных актах для гражданских лиц, военнослужащие выполняют общие и специальные обязанности, связанные с особенностями военной службы.

Обязанности военнослужащих:

1. Защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также обеспечивать его безопасность и оборону;

2. Быть преданным Азербайджану, азербайджанскому народу и военной присяге;

3. Соблюдать Конституцию, законы, военные уставы Вооруженных сил Азербайджана, безоговорочно выполнять приказы, распоряжения и указания командиров (начальников);

4. Быть совестливым, смелым и дисциплинированным, хранить государственную тайну;

5. Соблюдать требования, исходящие из общепринятых международных правовых норм и принципов, а также норм международного права;

6. Военнослужащие выполняют специальные обязанности, установленные п.3 закона "О Вооруженных силах Азербайджана";

7. Выполняя специальные обязанности, военнослужащие имеют право в предусмотренном законом порядке и случаях применять физическую силу, спецсредства, оружие и боевую технику, выдвигать обязательные для выполнения требования.

8. Правила выполнения общих и специальных обязанностей военнослужащих определяются военными уставами Вооруженных сил Азербайджана, а также правовыми актами, принятыми соответствующим органом исполнительной власти.