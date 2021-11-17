Глава МИД Армении потерпел сокрушительное поражение в Брюсселе

В столице Бельгии Брюсселе 15 ноября 2021 года прошел очередной саммит министров иностранных дел стран-участников Восточного партнерства, в котором принимали участие министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и Молдовы.

Сам формат Восточного партнерства был создан Европейским Союзом для развития интеграционных связей с 6 странами бывшего СССР (с 2021 года Беларусь приостановила свое участие в этом проекте).

Проходившая встреча была первой очной встречей глав МИД стран Восточного партнерства после начала пандемии коронавируса в начале 2020 года. Как всегда, министры получили возможность выступить по вопросам укрепления сотрудничества с ЕС в различных областях, в том числе энергетикe, транспорте, медицине и особенно в борьбе с вирусом COVID-19.

Однако выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в корне отличалось от выступлений других его коллег и запомнилось тем, что в традиционной для армянской дипломатии манере он посвятил речь проблемам своей страны после поражения в войне и принятия условий капитуляции.

Не долго думая, глава МИД Армении начал расточать комплименты хозяевам мероприятия - представителям Европейской комиссии, затем расписал радужные перспективы сотрудничества Армении с ЕС после подписания соглашения о партнерстве.

А. Мирзоян, которой будучи в свое время одним из революционных гвардейцев Н. Пашиняна и ярым сторонником ориентации на Запад, восхищенно отметил тот факт, что с каждым днем Армения становится все ближе и ближе к ЕС, как будто переписал эти строчки под копирку из выступления армянского премьера на Саммите конкурирующего ЕАЭС.

Ну а далее А. Мирзоян, не выдержав, бросился в атаку на Азербайджан, обвинив соседнюю страну во всех бедах Армении и смертных грехах. Так как господин Мирзоян, в силу своего искусствоведческого образования, пока только постигает тонкости дипломатического искусства, для него свойственно часто ошибаться, особенно при произнесении пафосных речей по проблемам проигранной войны и утихающего конфликта. Посветив часть своего выступления теме Карабахского региона Азербайджана, А. Мирзоян забыл, что это международно признанная территория другого государства, территориальная целостность которого признается всеми странами-членами ЕС и Восточного партнерства, за исключением родной ему Армении.

Как "верный" сын своей страны, который в бытность свою спикером Национального Собрания, пострадал от рук разъярённых оппозиционеров, требовавших от него ответить за поражение в войне, А. Мирзоян рассказал о "тяжелой" судьбе армянского народа, которого окружают страшные "кровожадные" тюркские народы, желающие его крови.

Страшилки А. Мирзояна, обычно рассчитанные на сердобольных зарубежных армянских друзей и представителей диаспоры, не нашли должного отклика у участников Саммита, тем более если учесть тот факт, что у большинства участников Восточного партнерства сепаратисты всех мастей вызывают, мягко говоря, неприязнь, ввиду аналогичных проблем в своих странах.

Войдя в раж, господин Мирзоян попытался убедить участников Саммита, что эта "бедная пушистая" Армения стала жертвой некоей "агрессии" Азербайджана и Турции, а теперь еще повергается небывалому давлению, находясь в блокаде (в которую сами себя армянские власти и заключили).

Забыв, что перед ним сидят не депутаты армянского парламента, которые увлекаются боями без правил в стенах законодательного органа, а профессиональные политики, способные отделить ложь от правды, А. Мирзоян заявил, что его страна хочет мира и готова к мирному процессу но... при условии, что армянскому населению Карабахского региона Азербайджана будет предоставлен независимый статус.

При этом армянская сторона, устами главы МИД повторила заученные фразы о переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ, которые, как известно, велись почти 28 лет и ничего не дали благодаря позиции Армении, которая требовала признания итогов начала конфликта, когда оккупировала 20% процентов азербайджанской территории и изгнала почти 1 миллион жителей, которые явно шли вразрез с международным правом.

После этого опуса незадачливого искусствоведа, а ныне дипломата-любителя, всем стало абсолютно ясно, что ничего из этого не выйдет, так как позиция по этому вопросу Азербайджана всем известна. Ведь Президент Ильхам Алиев еще летом 2021 года на встрече с сопредседателями Минской группы подчеркнул, что Азербайджан ждёт новых предложений от них, отвечающих современным геополитическим реалиям.

Продолжая изощряться в своих "мирных" намерениях, А. Мирзоян повторил известные странные тезисы армянской стороны о том, что мол мы за открытие транспортных коридоров, но против Зангезурского коридора, то есть практически выступил против того, чтобы Европа и Азия были соединены надежным и экономичным железнодорожным и автомобильным путем, что явно не понравилось кураторам из ЕС.

Согласно А. Мирзояну, Армения все делает для мирного процесса, даже "добровольно" (в обмен на захваченных террористов) отдала карты минных полей.

При проверке азербайджанской стороной карты оказались большей частью фальшивыми, так как до сих пор в Агдамском районе на минах, не указанных на картах, подрываются и умирают мирные жители.

Не забыл господин Мирзоян всплакнуть о судьбе захваченных диверсантов, осужденных азербайджанскими судами, не упомянув о том, что они были захвачены в глубоком тылу азербайджанской армии через 2 недели после подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года.

Закончив свое "историческое" выступление, А. Мирзоян продолжил свои встречи в Брюсселе, на которых лил грязь и клевету на Азербайджан и Турцию, одновременно вымогая деньги у богатых представителей армянской диаспоры на шопинг в бутиках.

Подводя итоги брюссельской встречи глав МИД стран-участников Восточного партнерства, можно сделать вывод, что все армянские попытки направить вектор мероприятия в другую сторону, отличную от заявленного при создании проекта, потерпели полное фиаско.

ЕС заинтересован в развитии связей с Азербайджаном, на который смотрит как на альтернативной источник энергобезопасности Европы, надежного партнера, верного своим обязательствам, как на важный транспортный хаб на пути из Европы в Азию.

Армении нечего предложить ЕС кроме постоянных мольб о помощи и просьб о безвозвратных кредитах.

Оставшись в стороне от глобальных и региональных проектов из-за оккупации и агрессии, Армения ничем не может заинтересовать европейских партнеров кроме того, что иногда согласно подписанному соглашению о реадмиссии, принимает назад разбегающихся граждан своей страны, спасающихся от войны и экономической разрухи.

Единой Европе не интересна страна, которая вечно хнычет и жалуется вместо того, чтобы наладить отношения с соседями и отказаться от территориальных претензий и утопических идей о "великой Армении".

Нынешний глава МИД Армении А. Мирзоян в дореволюционное время позиционировал себя, как антироссийский и прозападный политик, стремящийся к переориентации страны на Запад. Добравшись до власти, он, как и все его бывшие друзья-революционеры, быстро "перестроился", став на время явным русофилом, исходя из политических реалий.

Потерпев поражение в войне и лишившись оккупированных территорий, армянские лидеры пытаются спасти остатки сепаратистов, которые доживают последние дни и поэтому используют любую для этого возможность.

Но вояж А. Мирзояна в Брюссель явно был провальным, так как никто Армению на Саммите не поддержал, да и интерес к сотрудничеству с этой страной минимален. Все старания А. Мирзояна повернуть мнение и позицию мирового сообщества в свою сторону разбились о незыблемые скалы международного права и делового расчета.

Пярвин Мирзазаде