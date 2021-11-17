https://news.day.az/politics/1404884.html Перенесено заседание Милли Меджлиса, намеченное на 18 ноября
Перенесено заседание Милли Меджлиса, намеченное на 18 ноября
Заседание Милли Меджлиса (парламент), намеченное на 18 ноября, перенесено.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в среду председатель парламента Сахиба Гафарова на его пленарном заседании.
По ее словам, о дате следующего заседания Милли Меджлиса будет сообщено дополнительно.
Отметим, что ранее предусматривалось провести пленарное заседание Милли Меджлиса 16, 17 и 18 ноября, и в его повестку входили 24 вопроса. Все вопросы, запланированные на 16 и 17 ноября, были рассмотрены, многие законопроекты парламент принял в первом чтении.
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