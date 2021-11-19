Делимитация и демаркация границ помогут снять очаги напряженности между Азербайджаном и Арменией

В целом, если говорить о ситуации на Южном Кавказе в отношениях между Азербайджаном и Арменией, она довольно тревожная.

Об этом сказал Day.Az старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, комментируя последние вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном.

"К сожалению, не состоялся аннонсируемый трехсторонний саммит по итогам истечения года с момента подписания заявления о перемирии. И мне кажется, что наблюдаемая сейчас конфликтная динамика, которая в последние дни нарастает, во многом обусловлена тем, что процессы, к сожалению, не двигаются в конструктивном, переговорном ключе, и оставшиеся пункты трехстороннего заявления о перемирии, не были имплементированы. В частности, нет никаких подвижек в отношении транспортных коридоров, в отношении границ, в отношении в целом разблокирования регионального сотрудничества. И этим во многом обусловлен тот рост напряженности, который наблюдается", - сказал наш собеседник.

Российский эксперт отметил, что наблюдаются различного рода инциденты, которые и Армения, и Азербайджан активно обсуждают, комментируют, пытаются интерпретировать их как нарушения заявления о перемирии.

"К сожалению, мы видим серьезную эскалацию отношений, попытки нанести урон российским миротоворцам и азербайджанским военным, которые были отмечены несколько дней назад. Вообще, в целом, ухудшение ситуации, конечно же, негативно влияет на развитие отношений Армении с Азербайджаном. И, соответственно, на еще более длительный, удаленный срок отодвигает реализацию проектов любых транспортных коридоров, в том числе Зангезурского коридора, который должен связать Азербайджан с Нахчываном и прописан в заявлении о перимирии", - сказал Станислав Притчин.

По его мнению, возобновление полномасштабных военных действий между Азербайджаном и Арменией теоретически возможно, но, в целом, они не отвечают интересам ни той, ни другой стороны.

"У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, и те локальные стычки, которые время от времени возникают на границе, обусловлены, в первую очередь, разностью понимания сторонами границы между странами. Разная интерпретация траекторий границы создает эти точки напряжения. То, что они выливаются время от времени в такие столкновения - очень негативный факт. Но Азербайджан прекрасно понимает, что если будут созданы условия для того, чтобы подключить пятую статью Договора о коллективной безопасности, Армения непременно воспользуется ей и постарается втянуть в конфликт своих собзников по ОДКБ, и старается добиваться своих целей, не переходя красных линий, которые запустят механизмы подключения внешних игроков, потому что это, в принципе, никому не нужно. Ну и если смотреть глобально, то возможностей у Армении что-то противопоставить Азербайджану не так много, поэтому Армения в меньшей степени заинтересована в любой эскалации, потому что нет возможностей адекватного военного ответа Азербайджану. Все это прекрасно понимают, но, опять же, сложности в пограничном процессе создают, к сожалению, очаги напряженности", - заключил наш собеседник.

Талех Агавердиев