В подразделениях ПВО Отдельной общевойсковой армии проведена комплексная тренировка

В подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной общевойсковой армии проведена комплексная тренировка.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в начале тренировки подразделения ПВО были приведены в состояние боеготовности №1, заняли огневые и стартовые позиции.

Для усовершенствования профессиональных навыков личного состава по борьбе со средствами ПВО противника в реальной боевой обстановке, к участию в комплексной тренировке была привлечена и армейская авиация.

В соответствии с планом подразделения зенитно-ракетных и сухопутных войск во взаимодействии с подразделениями ПВО отработали отражение авиаударов противника.

По итогам комплексной тренировки были проанализированы и оценены действия, маневренность и взаимодействие боевых расчетов.