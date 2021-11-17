В подразделениях ПВО Отдельной общевойсковой армии проведена комплексная тренировка - ФОТО
В подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной общевойсковой армии проведена комплексная тренировка.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в начале тренировки подразделения ПВО были приведены в состояние боеготовности №1, заняли огневые и стартовые позиции.
Для усовершенствования профессиональных навыков личного состава по борьбе со средствами ПВО противника в реальной боевой обстановке, к участию в комплексной тренировке была привлечена и армейская авиация.
В соответствии с планом подразделения зенитно-ракетных и сухопутных войск во взаимодействии с подразделениями ПВО отработали отражение авиаударов противника.
По итогам комплексной тренировки были проанализированы и оценены действия, маневренность и взаимодействие боевых расчетов.
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